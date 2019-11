Ecolog International und Mireo haben eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, um gemeinsam bahnbrechende digitalisierte Lösungen mit Unterstützung von „SPACE-TIME™" anzubieten

Im Rahmen der bei der 1. Deutsch-Arabischen Wirtschaftskonferenz in Düsseldorf unterzeichneten Vereinbarung wird Ecolog ein globales Zentrum für Lösungen einrichten, um Dienstleistungen und Lösungen für die Bereiche Verteidigung und humanitäre Arbeit sowie Logistik und Handel bereitzustellen. Basierend auf Mireos innovativem SPACE-TIME™ Cluster, der in der Lage ist, Petabyte an Raum-, Zeit- und Sensordaten sofort zu speichern und zu analysieren, wird Ecolog eine umfassende Palette an digitalen Lösungen für die städtische Mobilität, intelligente Logistik, prädiktive Analytik und Wartung sowie fortschrittliche Optimierung von KI-Algorithmen anbieten.