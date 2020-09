Ecolog opent COVID-19-testcentrum op Brussels Airport

Vanaf vandaag kunnen passagiers die uit rode zones komen, een Passenger Location Form (formulier voor het lokaliseren van passagiers) hebben ingevuld en een 16-cijferige sms-code hebben ontvangen, gratis een PCR-test laten uitvoeren in de testfaciliteit, want de betaling ervan wordt rechtstreeks door RIZIV/INAMI afgehandeld. Tegen het einde van de maand zullen de testmogelijkheden worden uitgebreid naar alle passagiers en burgers, en zodra een mobiel laboratorium ter plaatse kan worden ingezet, zal men zich kunnen registreren voor een standaard PCR-test waarvan de resultaten nog dezelfde dag beschikbaar zullen zijn, of een snelle PCR-test die een testresultaat binnen drie uur moet opleveren.

Naar aanleiding van de officiële opening van Ecolog's COVID-19-testfaciliteit verklaarde Christoph Schäfer, Vice President of Business Development, Ecolog Deutschland GmbH, het volgende: "We zijn bijzonder blij dat we geavanceerde en geïntegreerde testmogelijkheden kunnen aanbieden op Brussels Airport. We streven ernaar om iedereen een vlotte toegang tot en een naadloze ervaring in onze testfaciliteit hier te bieden."

Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company, voegde hieraan toe: "We hebben het initiatief genomen om op de luchthaven een testcentrum op te zetten om zo onze sanitaire maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 verder te versterken en bij te dragen tot de bescherming van de volksgezondheid. De testresultaten zullen snel aan de passagiers worden gecommuniceerd. Testen is een essentieel element om de luchtvaartindustrie, en de economie in het algemeen, in staat te stellen geleidelijk aan uit de huidige crisis te komen zonder de volksgezondheid en de openbare veiligheid in gevaar te brengen"

Voor meer informatie of om te registreren voor een test, kunt u terecht op de website https://brusselsairport.ecocare.center/

