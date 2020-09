Ecolution KWH reaproveitará energia cinética para mover caminhões refrigerados que distribuem alimentos e medicamentos ao redor do mundo

NAPLES, Flórida, 25 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Ecolution KWH, LLC (Ecolution) é uma empresa de e-mobilidade e energia que recebeu uma patente dos EUA para reutilizar energia cinética desperdiçada em caminhões refrigerados usados para distribuir alimentos e remédios. Quando combinado com um caminhão elétrico ou movido a hidrogênio, como os que estão sendo desenvolvidos pela Tesla e outras empresas, o reboque refrigerado da Ecolution elimina totalmente as emissões de carbono que assolam a indústria global multibilionária.

O "green perfect cycle™" da Ecolution, sistema MARS™, substitui o tanque de gasolina ou diesel e as unidades TRU Genset, normalmente usadas em reboques refrigerados utilizados no transporte de produtos perecíveis e remédios para lojas e pontos de venda, por baterias trocáveis. Isso gera uma redução de 545 kg no peso médio de um reboque refrigerado, e aumenta a capacidade de transporte do caminhão, ao mesmo tempo que proporciona maior vida útil da bateria no caso dos caminhões elétricos.

A principal inovação patenteada pela MARS é o uso de alternadores conectados aos freios a disco do reboque. Eles enviam energia por meio de um conversor para uma unidade de armazenamento que, por sua vez, fornecerá energia de acordo com a demanda. Tudo isso a partir do reboque refrigerado. A empresa agora tem quatro patentes pendentes na Alemanha, no Japão, na China e na Coréia do Sul. A invenção, em pesquisa e desenvolvimento há cinco anos, agora irá para a fase de protótipo nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina e na Ásia.

"A beleza da descoberta está em sua simplicidade e, como a unidade da bateria está localizada no trailer, a Second Life Tesla e outras baterias de veículos elétricos podem ser recicladas, ajudando a eliminar outro problema ambiental", disse Johanne Medina Then, diretor executivo da Ecolution.

"Quase todos acreditam que a e-mobilidade é o futuro para caminhões pesados", disse Craig Bouchard, presidente executivo da Ecolution. "Agora entregamos o caso de negócios. Os reboques refrigerados (e vagões de trem) criam alguns dos problemas ambientais mais prejudiciais de nossa geração. A emissão líquida de carbono na distribuição de alimentos precisa ser zero. Esta é a única solução para este problema global."

"O caso de uso do Ecolution é ainda mais grave no ponto de entrega, onde há escassez de espaço para armazenamento refrigerado em supermercados. Frequentemente, os caminhões refrigerados passam horas ou dias no estacionamento, queimando diesel para alimentar os geradores enquanto esperam. Isso cria um sério problema de ruído, saúde e meio ambiente", disse Johnny Then Gautier, diretor executivo de Tecnologia.

A diretoria da Ecolution inclui vários grandes nomes do setor, entre eles:

Richard Giromini , ex-CEO e presidente da Wabash National Corporation, maior produtora de carretas semirreboques e sistemas de transporte de líquidos da América do Norte;

, ex-CEO e presidente da Wabash National Corporation, maior produtora de carretas semirreboques e sistemas de transporte de líquidos da América do Norte; Ernest Higa , presidente e CEO da Higa Industries Co., Ltd. e CEO da Wendy's Japan ;

, presidente e CEO da Higa Industries Co., Ltd. e CEO da Wendy's ; Jack Greenberg , ex-presidente e CEO da McDonald's Corp;

, ex-presidente e CEO da McDonald's Corp; William Farley , industrial e fundador/CEO da Fruit of the Loom;

, industrial e fundador/CEO da Fruit of the Loom; Randolph Read , CEO da Nevada Strategic Credit Investments, e parceiro empresarial próximo do filantropo Michael Milken;

, CEO da Nevada Strategic Credit Investments, e parceiro empresarial próximo do filantropo Michael Milken; Craig Bouchard , presidente executivo da Ecolution e fundador de três empresas distintas de metais avaliadas em bilhões de dólares

As patentes da Ecolution também se aplicam à geração de eletricidade em empresas de transporte regional, metrô e trens de carga.

