Ecomondo : « SwitchMed Connect », l'événement de l'Union européenne sur l'économie circulaire, en Italie pour la première fois

SwitchMed à Rimini lors de l'événement majeur de l'IEG pour promouvoir les approches économiques durables en Méditerranée

Du 9 au 10 novembre 2022, des acteurs, des entrepreneurs, des start-ups, des institutions politiques et financières de 8 pays méditerranéens se réuniront pour créer des synergies et accélérer les innovations environnementales et sociales

Focus sur l'économie bleue avec #EYESONBLUE, la cérémonie de remise des prix aux projets les plus innovants pour les questions liées à l'eau et la conférence sur les systèmes alimentaires à base de poisson

RIMINI, Italie, 25 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Ecomondo, une référence internationale pour l'économie circulaire. « Cette année, annonce Corrado Peraboni, CEO de l'IEG, le salon du groupe italien d'exposition, prévu du 8 au 11 novembre au Centre Expo de Rimini, accueillera « SwitchMed Connect » les 9 et 10, un événement biennal de premier plan financé par l' Union européenne qui promeut les approches de l'économie circulaire en Algérie, en Égypte, en Israël, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine et en Tunisie, organisé en Italie pour la première fois. »

« Pour marquer l'occasion, ajoute Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director, les principaux acteurs méditerranéens de l'ensemble de l'écosystème écologique seront présents à notre événement phare des technologies vertes pour permettre des synergies, échanger des savoir-faire et accélérer les innovations environnementales et sociales. »

« Nous sommes très reconnaissants à Ecomondo d'accueillir notre événement phare » déclare Enrique de Villamore, directeur de MedWaves, responsable de la mise en œuvre de l'événement, ajoutant « SwitchMed Connect est une occasion unique de créer un pont entre les deux rives de la Méditerranée autour de la nécessaire transition vers l'économie circulaire dans la région ».

SwitchMed, fondé en 2013 par l'Union européenne, est le fruit d'une collaboration entre l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) , la Division économique du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et MedWaves , le Centre d'activités régionales pour la consommation et la production durables du PNUE/PAM .

« SwichMed Connect » verra les principales start-ups, entrepreneurs, opérateurs du secteur, institutions politiques et financières de la Méditerranée réunis à Ecomondo pour promouvoir et accélérer la transition vers des modèles de consommation et de production durables au sud de la Méditerranée. La deuxième journée sera marquée par la cérémonie #EYESONBLUE qui récompensera les 3 meilleurs entrepreneurs et leurs projets innovants dans le domaine de l'économie bleue. Le concours est organisé conjointement par la Direction générale de la Commission européenne pour les négociations de voisinage et d'élargissement (DG NEAR) , EU Neighbours South et le SwitchMed programme.

Au programme : « SwitchMed : systèmes alimentaires halieutiques durables et circulaires pour une économie bleue en Méditerranée » et des conférences sur des sujets transversaux : industrie du textile et de la mode, accès à la finance durable, circularité des plastiques et innovation open-eco.

Calendrier des événements ici

Ecomondo 2022, qui en est à sa 25e édition et qui fait figure de précurseur sur les thèmes de l'économie circulaire et du développement durable, sera également partenaire du premier pavillon méditerranéen de la COP27 , la réunion annuelle des pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Charm el-Cheikh du 6 au 18 novembre 2022.

