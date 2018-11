Economia disruptiva e humanização deram o tom ao 9 º Fórum LIDE de Empreendedores

SÃO PAULO, 29 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- Os desafios do mundo V.U.C.A foram o foco dos debates do 9º Fórum de Empreendedores, promovido pelo LIDE - Grupo de Líderes Empresarias no último sábado (24/11), nos estúdios SBT, na Grande São Paulo. O encontro foi aberto por José Roberto Maciel, CEO do SBT; Luiz Fernando Furlan, Chairman do LIDE; Daniel Mendez, presidente da SAPORE e do LIDE EMPREENDEDORISMO; e Rafael Cosentino, presidente do LIDE FUTURO. Entre os palestrantes estavam o CEO da VITACON, Alexandre Lafer Frankel; Flavio Pripas, ex-diretor do Cubo e atual Corporate Venture Officer na Redpoint Eventures; Caio Franchi e Felipe Morales, diretores de criação da THE ZOO GOOGLE e Marcelo Facchini, presidente da Facchini.