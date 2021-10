Economist Impact accueillera gratuitement deux réunions d'experts hybrides du Forum économique international de Kiev pour un public virtuel international

LONDRES, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Economist Impact est ravi de programmer deux réunions d'experts hybrides au Forum économique international de Kiev. Se déroulant le 7 octobre avec un public en direct à Kiev, les réunions seront également disponibles en ligne, gratuitement, pour un public virtuel international. La première de ces réunions hybrides, intitulée « Emerging from the pandemic : Can developing markets fuel global recovery? » (« Sortir de la pandémie : les marchés en développement peuvent-ils être à l'origine de la reprise mondiale ? »), sponsorisée par UFuture et programmée par Economist Impact, réunira des économistes et des experts financiers pour examiner les performances des marchés émergents par pays et par secteur, et identifier lesquels d'entre eux peuvent alimenter la croissance mondiale.

Les questions qui seront explorées sont les suivantes :

Quel a été l'impact de la crise de la Covid-19 sur les économies des marchés émergents à court terme, et quelles sont les répercussions probables à long terme ?

Comment la réponse à la crise de la Covid-19 a-t-elle divergé entre les pays et les régions, et comment cela a-t-il influencé les taux de reprise ? Qui sont les plus performants?

Quels marchés ont été les plus résilients et quels marchés ont été les plus durement touchés ? Quels enseignements peut-on tirer de leurs expériences ?

Quelles politiques les économies de marché émergentes devraient-elles mettre en œuvre pour accélérer la reprise ?

œuvre Comment les économies de marché émergentes contribuent-elles à la croissance mondiale ? Dans quelle mesure la croissance sera-t-elle tirée par la Chine ?

Les économies de marché émergentes sont-elles prêtes à profiter de la « nouvelle normalité » du monde des affaires ?

Conférenciers :

Álvaro Santos Pereira , directeur, Direction des études nationales, Département des affaires économiques, OCDE

, directeur, Direction des études nationales, Département des affaires économiques, OCDE Dalia Marin, professeure d'économie internationale, TUM School of Management, Université technique de Munich

professeure TUM School of Beata Harasim , stratégiste d'investissement senior, BlackRock Investment Institute

stratégiste BlackRock Investment Institute Nicholas Tymoshchuk , directeur général, UFuture

UFuture Modérateur : Robert Guest , éditeur étranger, The Economist

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, rendez-vous sur

https://bit.ly/3nIiRSB

À propos d'Economist Impact

Economist Events, désormais Economist Impact , permet aux entreprises, aux gouvernements et aux fondations de catalyser le changement et de favoriser le progrès. Réunissant l'expertise pour laquelle le groupe The Economist est connu sous une seule marque, Economist Impact rassemble la recherche et les idées politiques, la visualisation de données, le storytelling personnalisé, les événements et les médias.

Economist Impact allie la rigueur d'un groupe de réflexion à la créativité d'une marque de médias, et touche un public influent dans les domaines de la durabilité, des soins de santé et de la mondialisation. Découvrez nos événements internationaux .

À propos du Forum économique international de Kiev

Le Forum économique international de Kiev (KIEF) est l'un des plus grands forums internationaux d'Europe de l'Est. Il réunit des représentants du monde des affaires, des gouvernements et de la société pour discuter des principaux problèmes économiques et des solutions pratiques pour le développement durable. Sa mission est de promouvoir l'intégration de l'Ukraine dans la communauté mondiale en tant qu'acteur le plus prometteur.

SOURCE Economist Impact