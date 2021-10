Economist Impact is gratis beschikbaar voor een live publiek op het Kyiv (Kiev) International Economic Forum en zal twee hybride panelsessies programmeren en online hosten

LONDEN, 6 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Economist Impact is verheugd om twee hybride panelsessies te programmeren op het Kyiv (Kiev) International Economic Forum. De sessies vinden plaats op 7 oktober met een live publiek in Kiev en zullen ook gratis online beschikbaar zijn voor een wereldwijd virtueel publiek. De tweede van deze hybride sessies, Welkom bij de gezondheidszorgrevolutie, gesponsord door UFuture en geprogrammeerd door Economist Impact, zal clinici, marktleiders en opinieleiders bijeenbrengen om de balans op te maken van de enorme en gevarieerde veranderingen die de gezondheidszorg hebben getransformeerd. Er zal gediscussieerd worden over manieren om het momentum van deze evolutie te behouden.

Te onderzoeken vragen zijn onder andere:

In hoeverre heeft COVID-19 het wereldwijde ecosysteem van de gezondheidszorg getransformeerd, en zijn die veranderingen blijvend?

Welke aspecten van het gezondheidszorgsysteem zijn het meest ingrijpend veranderd door de pandemie?

Wat zijn de belangrijkste lessen van COVID-19 voor de zorgsector?

Wat is er nodig om de op het hoogtepunt van de pandemie getoonde wendbaarheid op de lange termijn voort te zetten?

Hoe kan de gezondheidssector innovatie na de pandemie sneller omarmen?

Heeft de pandemie de manier waarop regeringen prioriteit geven aan gezondheidszorg fundamenteel veranderd?

Wat is er nodig om te voorkomen dat er zich opnieuw een pandemie van vergelijkbare omvang voordoet?

Sprekers:

Arjan Toor , algemeen directeur van Cigna Europe

, algemeen directeur van Cigna Europe Maya Matthews , hoofd van de administratieve eenheid Prestaties van nationale gezondheidsstelsels, Europese Commissie

, hoofd van de administratieve eenheid Prestaties van nationale gezondheidsstelsels, Europese Commissie Kostyantyn Efymenko, stichter en president van BioPharma

Viktor Kyrylovych Liashko, minister van Gezondheidszorg, Oekraïne

Moderator: Robert Guest , buitenlandredacteur, The Economist

Ga voor meer informatie of om uw interesse te registreren naar

https://bit.ly/3nIiRSB

Over Economist Impact

Economist Events is nu Economist Impact en stelt bedrijven, overheden en stichtingen in staat om verandering te versnellen en vooruitgang mogelijk te maken. Door de expertise waar The Economist Group bekend om staat te verenigen onder één merk, brengt Economist Impact beleidsonderzoek en -inzichten, datavisualisatie, verhalen op maat, evenementen en media samen.

Economist Impact combineert de discipline van een denktank met de creativiteit van een mediamerk en betrekt een invloedrijk publiek bij thema's als duurzaamheid, gezondheidszorg en globalisering. Bekijk onze wereldwijde evenementen.

Over het Kyiv (Kiev) International Economic Forum

Het Kyiv (Kiev) International Economic Forum (KIEF) is een van de grootste internationale fora in Oost-Europa die vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, regeringen en de samenleving samenbrengt om belangrijke economische kwesties en praktische oplossingen voor duurzame ontwikkeling te bespreken. De missie is om de integratie van Oekraïne in de wereldwijde gemeenschap als de meest veelbelovende speler te bevorderen.

