Economiste à Harvard, Andrei Shleifer rejoint SKEMA en tant que professeur invité

Florencio Lopez de Silanes, doyen associé pour la stratégie académique à SKEMA et professeur de finance et d'économie, avec lequel Andrei Shleifer travaillera, souligne une coopération historique entre eux : "Nous sommes coauteurs depuis plus de 25 ans, à commencer par Harvard où nous avons passé plusieurs années ensemble et avons contribué à créer le domaine "Droit et Finance".

Les deux économistes travailleront ensemble cette année, leur mission s'étendant du 15 septembre 2020 au 31 août 2021. Basé sur le campus de Sophia Antipolis, les travaux de recherche d'Andrei Shleifer lui donneront accès aux ressources de SKEMA à partir de ses trois sites en France.

Aider les dirigeants à stimuler la croissance

Les deux économistes travailleront ensemble sur plusieurs projets de recherche, notamment l'étude des facteurs qui déterminent l'investissement et sont à l'origine du développement macro-économique et de la croissance de l'emploi. Cette question est essentielle en France et en Europe dans le contexte de la récession économique actuelle créée par la crise sanitaire liée à COVID-19.

Les attentes des agents économiques conditionnent leurs décisions de consommation et d'investissement. Un retournement des anticipations vers plus d'optimisme est donc essentiel pour la reprise.

