Ecorobotix annonce un nouveau CEO et une stratégie de croissance pour l'agriculture de très haute précision

Ecorobotix étend son activité de distribution en l'Europe, fournissant aux agriculteurs des données plante par plante et un traitement des cultures de très haute précision qui réduit l'utilisation d'herbicides de 80 à 95 % et augmente le rendement d'environ 5 %.

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 29 août 2022 /PRNewswire/ -- Ecorobotix, fournisseur suisse de traitements de cultures de très haute précision et de données plante par plante, a recruté Simon Aspinall, vétéran de la Silicon Valley, en tant que nouveau CEO afin de stimuler sa croissance à l'échelle mondiale.

Aurélien Demaurex accueille le nouveau PDG Simon Aspinall chez ecorobotix.

Face aux pressions que subit le monde en raison des pénuries d'énergie, de la hausse des prix des intrants agricoles (engrais, herbicides, pesticides) et de la nécessité urgente de réduire les émissions de CO 2, les consommateurs et les gouvernements souhaitent réduire l'utilisation de produits chimiques agricoles tout en veillant à ce que les agriculteurs puissent continuer à produire suffisamment de nourriture pour nourrir la planète. L'agriculture conventionnelle s'appuie fortement sur les produits chimiques pour faire pousser efficacement les cultures, mais ces produits chimiques sont très gourmands en énergie.

« L'agriculture et les terres agricoles représentent plus de 19 % des émissions mondiales de CO2. Les données agricoles et le traitement des cultures de très haute précision (UHP) proposés par Ecorobotix réduisent considérablement l'utilisation de produits chimiques (herbicides, pesticides) de 80 à 95 %, tout en augmentant le rendement des cultures de plus de 5 %. La technologie d'Ecorobotix identifie les plantes individuelles grâce à l'IA et cible le traitement uniquement sur les mauvaises herbes, et non sur les cultures ou le sol environnant. Cette solution peut réduire de manière significative l'empreinte carbone de l'ensemble du secteur agricole. Je suis ravi de diriger Ecorobotix dans sa démarche d'expansion mondiale et de développement de ses activités en matière de données et de crédits carbone », a déclaré Simon Aspinall.

Simon est un cadre international très expérimenté qui possède plus de vingt ans d'expérience dans de grandes entreprises (Cisco, EMC, Dell) et de start-up de la Silicon Valley. Il a été membre de la direction de Virtustream, une société de cloud d'entreprise, qui est passée du statut de start-up à celui d'entreprise réalisant plus de XXX millions de dollars de ventes, avant d'être rachetée par Dell/EMC pour 1,2 milliard de dollars.

La technologie d'Ecorobotix a fait ses preuves sur le marché suisse, où elle est vendue par Bucher Landtechnik depuis 2021 et utilisée dans de multiples cultures (oignons, salades, prairies, etc.). Dans le cadre de sa stratégie d'expansion pour 2022, Ecorobotix a maintenant des distributeurs en Allemagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Belgique et en République tchèque et prévoit une croissance supplémentaire en Europe et en Amérique du Nord et du Sud en 2023.

« Notre production 2022 du pulvérisateur ARA, la solution de données plante par plante et de traitement des cultures de très haute précision s'est entièrement vendue et nous prenons déjà les précommandes pour 2023 », déclare Aurélien G. Demaurex, directeur financier et cofondateur d'Ecorobotix.

ARA est une solution de traitement des cultures de très haute précision attelée à un tracteur qui utilise des caméras haute résolution et l'IA pour détecter instantanément les plantes individuelles (cultures et mauvaises herbes) en temps réel. ARA offre une précision inégalée en ciblant des zones de 6 x 6 cm pour traiter les plantes individuelles (sans pulvériser les cultures ou le sol environnant), dépassant de loin les solutions conventionnelles qui pulvérisent l'ensemble du champ et surpassant les derniers pulvérisateurs dits « intelligents » qui ne ciblent que des zones de 150 cm x 150 cm.

À propos d'Ecorobotix

Ecorobotix a été créée dans le but de changer radicalement l'agriculture, en réduisant massivement l'utilisation de produits chimiques dans les champs. Ecorobotix offre une solution révolutionnaire de données plante par plante et un pulvérisateur de traitement des cultures de très haute précision qui réduit l'utilisation de produits chimiques (herbicides, pesticides, engrais liquides) de 80-95 %, tout en augmentant le rendement des cultures de plus de 5 %, et qui a le potentiel de réduire massivement l'empreinte CO2 de l'agriculture.

Pour en savoir plus, rendez-vous http://www.ecorobotix.com.

