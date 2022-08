Ecorobotix ernennt neuen CEO, gibt Wachstumsstrategie für ultrapäzise landwirtschaftliche Maschinen bekannt

Ecorobotix wird jetzt Landwirte in ganz Europa beliefern und bietet Datenerfassung auf Einzelpflanzenebene für eine ultrapräzise Pflanzenbehandlung, die den Herbizidverbrauch um 80-95% reduziert und den Ertrag um bis zu 5% erhöht.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 29. August 2022 /PRNewswire/ -- Ecorobotix, ein Schweizer Anbieter von Maschinen für die hochpräzise Pflanzenbehandlung und Datenerfassung, hat Simon Aspinall aus dem Silicon Valley als neuen CEO eingestellt. Er soll das Unternehmens durch die globale Wachstumsphase führen.

Aurelien Demaurex heisst Simon Aspinall bei Ecorobotix herzlich willkommen.

Angesichts der weltweiten Energieknappheit, der steigenden Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel (Düngemittel, Herbizide, Pestizide) und der dringenden Notwendigkeit, die CO2-Emissionen zu verringern, verlangen Verbraucher und Regierungen danach, den Einsatz von Agrarchemikalien zu reduzieren. Gleichzeitig müssen Landwirte aber weiterhin wirtschaftlich arbeiten können, um unsere Nahrungsmittelsicherheit nicht zu gefährden. Die konventionelle Landwirtschaft stützt sich dabei in hohem Maße auf Chemikalien, um Nutzpflanzen effizient anzubauen. Leider sind diese Chemikalien jedoch sehr energieintensiv.

„Landwirtschaft und Ackerland sind für über 19 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Die „ultra-high precision" (UHP) Daten und die entsprechende Pflanzenbehandlung von Ecorobotix reduzieren den Einsatz von Chemikalien (Herbizide, Pestizide) massiv: um 80-95 Prozent! Gleichzeitig erhöhen sie die landwirtschaftlichen Erträge um mehr als 5 Prozent. Mithilfe von künstlicher Intelligenz identifiziert Ecorobotix einzelne Pflanzen. Dadurch wird erreicht, dass nur einzelne Pflanzen, nicht aber umliegende Nutzpflanzen oder der Boden besprüht werden. Die Lösung hat das Potenzial, den CO2-Fußabdruck der gesamten Landwirtschaft massiv zu reduzieren. Ich freue mich, Ecorobotix durch diese globale Wachstumsphase und die Entwicklung neuer Geschäftsfelder im Bereich Datenlösungen & CO2-Kredite zu leiten", sagt Simon Aspinall.

Simon Aspinall ist eine internationale Führungskraft mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in großen Unternehmen (Cisco, EMC, Dell) und Start-ups im Silicon Valley. Er gehörte zum Führungsteam bei Virtustream, einem Cloud-Anbieter für Firmen, das sich von einem Start-up zu einem Unternehmen mit einem Umsatz im dreistelligen Millionen Dollar-Bereich entwickelte und anschließend von Dell/EMC für 1,2 Milliarden Dollar übernommen wurde.

Die Technologie von Ecorobotix konnte sich bereits auf dem Schweizer Markt bewähren: Die Maschinen werden seit 2021 über Bucher Landtechnik vertrieben und sind aktuell in mehreren Kulturen (Zwiebeln, Salat, Grünland...) im Einsatz. Im Rahmen seiner Expansionsstrategie für 2022 hat Ecorobotix Vertriebspartner in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Belgien und der Tschechischen Republik hinzugewonnen und plant für 2023 weiteres Wachstum in ganz Europa sowie Nord- und Südamerika.

„Unsere hochpräzise ARA-Lösung für die Erfassung und Behandlung von Einzelpflanzen ist bis Ende 2022 komplett ausverkauft und wir nehmen bereits Vorbestellungen für 2023 entgegen", sagt Aurelien Demaurex, CFO und Mitbegründer von Ecorobotix.

ARA ist eine auf Traktoren montierbare UHP-Pflanzenbehandlungslösung, die hochauflösende Kameras und KI verwendet, und damit einzelne Pflanzen (sowohl Nutzpflanzen als auch Unkraut) in Echtzeit erkennen kann. ARAs Ultrapräzisionssprühgerät visiert mit unvergleichlicher Genauigkeit Bereiche von 6 x 6 cm an, und kann so einzelne Pflanzen behandeln (ohne die Nutzpflanzen oder den umliegenden Boden zu besprühen). Damit übertrifft ARA herkömmliche Lösungen, die das gesamte Feld flächendeckend besprühen, bei weitem und ist auch stärker als die neuesten „intelligenten" Sprühgeräte, die nur Bereiche von 150 cm x 150 cm anvisieren.

Informationen zu Ecorobotix

Ecorobotix wurde gegründet um eine umweltfreundliche Landwirtschaft zu ermöglichen, welche ein Minimum an Energie verbraucht und auf die Bewahrung des Ackerlands und der Wasserressourcen fokussiert. Ecorobotix bietet eine revolutionäre Datenlösung und ein hochpräzises Spraysystem für die Behandlung einzelner Pflanzen, durch die sich der Einsatz von Chemikalien (Herbizide, Pestizide, Flüssigdünger) um 80-95 % reduzieren lässt. Gleichzeitig erhöhen sich die Ernteerträge um mehr als 5 %. Das System hat das Potential, den CO2-Fußabdruck der Landwirtschaft massiv zu verringern.

Erfahren Sie mehr unter http://www.ecorobotix.com.

