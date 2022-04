ECOSSISTEMA DE BLOCKCHAIN DO A3: STILL ALIVE SERÁ CONCLUÍDO COM LANÇAMENTO DO SERVIÇO DE DEX MARBLEX WALLET EM ABRIL

A aplicação do recurso do serviço de DEX MARBLEX Wallet ao A3: Still Alive permitirá que os jogadores convertam o Inetrion Ore, que é a moeda do jogo, em INETRIUM, MBX Link e MBX, bem como em outras moedas públicas para transações na vida real. Alinhada com seu slogan "Alive x Earn", a atualização levará o jogo a um nível totalmente novo para os jogadores, já que a INETRIUM está buscando oportunidades de aumentar sua capacidade de ser utilizada para garantir o valor.

Eventos e itens especiais dentro do jogo também já estão disponíveis para comemorar a próxima integração do serviço de DEX MARBLEX Wallet à medida que os jogadores se preparam para entrar na Masmorra Inetrion no final deste mês. Entre os eventos e itens estão:

Equipamentos Míticos do nível 200 serão adicionados, por meio de um evento de check-in de sete dias, no qual os jogadores poderão adquirir os materiais necessários para construir os Equipamentos Míticos.

A loja de Inetrion Ore será totalmente abastecida com vários itens de crescimento.

Vários eventos "relâmpago" EXP e vários eventos comunitários permitirão que os jogadores cheguem ao nível 190 ou 200 de forma eficiente para entrar na Masmorra Inetrion.

Como o primeiro evento de airdrop do A3: Still Alive da história durante o mês de abril chama muita atenção dos fãs, recentemente houve uma sessão de perguntas e respostas com BeInCrypto e A3: Still Alive discutindo todos os detalhes em torno do ecossistema de blockchain do jogo. Uma segunda sessão de perguntas e respostas será realizada em meados de abril para compartilhar as atualizações mais recentes, portanto, recomenda-se que os fãs fiquem ligados, uma vez que mais informações sobre a próxima sessão serão disponibilizadas aqui nos próximos dias.

Ambientado em um mundo de fantasia apocalíptica de espadas e feitiçaria, o A3: Still Alive é uma experiência móvel de gênero cruzado que combina os mundos imensos e vivos dos RPGs de mundo aberto com o combate extremo do gênero Battle Royale. Os jogadores devem estar atentos em um ambiente jogador sempre aberto versus PvP à medida que lutam contra inimigos em combates de ação intensa e provam sua coragem em diversos modos de PvP e jogador contra ambiente (PvE). O A3: Still Alive tem uma linda produção com gráficos 3D magníficos com qualidade de console que ganham vida graças à excepcional otimização do motor Unity.

O A3: Still Alive já está disponível para download digital gratuito (com compras dentro do aplicativo) na App Store da Apple e na Google Play em 172 países do mundo. O jogo também está disponível para download como beta aberto para Windows PC no site do A3: Still Alive.

Para mais informações, acesse o site oficial e o fórum e siga A3: Still Alive no Facebook , Discord e YouTube .

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a divertir públicos do mundo todo com diversos games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com detentores de propriedade intelectual no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1781666/220315_A3GOB_PR_____1920x1080_EN.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1681510/Netmarble_Logo.jpg

FONTE Netmarble

SOURCE Netmarble