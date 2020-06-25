Ecotrade Group отмечает рост популярности своего цифрового прейскуранта на каталитические нейтрализаторы

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Ecotrade Group

Jun 25, 2020, 03:00 ET

ДОВЕР (DOVER), Делавэр, 25 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Ecotrade Group отмечает рост популярности своего бесплатного приложения-прайсбука. Совместимое со всеми устройствами приложение Eco Cat App выполняет функцию расширенной системы поиска расценок на каталитические преобразователи металлолома среди обширного числа автомобильных марок и моделей.

Eco Cat App
Eco Cat App

База данных Eco Cat App, на сегодняшний день содержащая информацию о 20 000 различных каталитических нейтрализаторах, постоянно расширяется, приобретая статус "золотого стандарта" отрасли.  Компания Ecotrade Group вот уже более 15 лет является авторитетным и уважаемым лидером в сфере экологически ответственной и этичной переработки каталитических нейтрализаторов. В своей деятельности предприятие опирается на передовые технологии утилизации и обширную сеть отраслевых партнеров.

"Сегмент переработки отслуживших свой срок автомобилей остро нуждался в модернизации справочника базовых цен, - отмечает Максим Ле Бретон (Maxime Le Breton), управляющий партнер Ecotrade Group. -

В этой отрасли уже давно существует дисбаланс между покупателями и продавцами, особенно принимая во внимание обширный перечень доступных каталитических нейтрализаторов. А учитывая ежедневные колебания рыночных котировок, точная идентификация и формирование цен на тот или иной преобразователь без экспертной поддержки могут оказаться поистине невыполнимой задачей. Именно поэтому регулярно обновляемое приложение, способное в считанные минуты точно определить тип и стоимость конкретного нейтрализатора, становится поистине бесценным инструментом для участников торговли".

Приложение Eco Cat App: экологическая ответственность

Eco Cat App - онлайн-прейскурант с удобной визуализацией, предоставляющий покупателям и продавцам актуальную информацию о стоимости каталитических нейтрализаторов, использованных производителями. Приложение упрощает процесс оценки нейтрализаторов, обеспечивая продавцов знаниями, необходимыми им для получения справедливого предложения от покупателей. База данных приложения обновляется три раза в день, отражая актуальные колебания цен на рынке ценных металлов.

Покупка, продажа и переработка каталитических нейтрализаторов представляет собой колоссальный по своим масштабам сегмент рынка, требующий обширных знаний в сфере автомобильного производства, предпринимательской "жилки" и технологической экспертизы. При производстве каталитических нейтрализаторов используются чрезвычайно редкие и дорогостоящие ценные металлы. Их последующая переработка не только представляется абсолютно уникальным источников доходов, но и обуславливает потребность в передовых технологиях утилизации. Однако отнюдь не простой процесс загрузки ценных металлов, содержащихся в каждом нейтрализаторе, зависит от требований стандартов вредных выбросов, действующих в конкретном государстве, типа топлива и ряда других переменных показателей.

Задача каталитических катализаторов - сократить объем вредных выбросов бензиновых и дизельных двигателей. При изготовлении этих автомобильных компонентов используются металлы из редких и невосполнимых источников. По этой причине перед переработкой нейтрализаторы требуют тщательного, профессионального анализа. Переработка катализаторов - сложная технологическая задача, способная принести заметную выгоду не только человеку, но и планете в целом. По предварительным прогнозам, к 2026 году объем рынка переработки ценных металлов увеличится с текущих 21 млрд долл. США до 30 млрд долл. США. Принимая данный факт во внимание, компания Ecotrade Group стремится расширять сферу своей деятельности, вкладывая средства с исследования технологий искусственного интеллекта и глубинного обучения с тем, чтобы раскрыть их потенциал для отрасли переработки старых автомобилей.

О компании Ecotrade Group

Учрежденная в 2006 году Ecotrade Group - отраслевой лидер в сфере высокотехнологичных и экологичных технологий переработки каталитических нейтрализаторов. Компания пользуется высокой репутацией за целостный подход, высокий профессионализм и прозрачность используемых методов, а применяемая ею процедура отбора проб получила полное одобрение отраслевых регуляторов. Предприятие предоставляет полный спектр услуг, включая переработку, отбор и анализ проб каталитических нейтрализаторов и дизельных сажевых фильтров. Располагая представительствами в 10 странах мира, Ecotrade Group является безусловным лидером международного рынка переработки ценных металлов в составе каталитических нейтрализаторах.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1195216/Mock_up_app.jpg

SOURCE Ecotrade Group

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