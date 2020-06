Ecotrade Group prezentuje swoje nowe cyfrowe narzędzie do sprawdzania cen katalizatorów

„Branża recyklingu podzespołów samochodowych pilnie potrzebowała nowej porównywarki cenowej - stwierdził partner zarządzający grupy, Maxime Le Breton. - Branża od dłuższego czasu zmagała się z brakiem równowagi między kupującymi i sprzedającymi, szczególnie zważywszy na szeroki zakres dostępnych katalizatorów. Do tego dochodzą dzienne wahania rynkowe, co powoduje, że właściwe ustalenie i wycena katalizatora na miejscu mogą bez pomocy innych być dość frustrujące. Posiadanie regularnie aktualizowanej aplikacji, która szybko i poprawnie określa i wycenia poszczególne katalizatory, stało się nieodzownym narzędziem w tej branży".

Aplikacja Eco Cat App: odpowiedzialność środowiskowa

Aplikacja Eco Cat App to internetowa porównywarka cenowa z przydatnymi zdjęciami, umożliwiająca kupującym i sprzedającym sprawdzenie wartości używanych katalizatorów według producenta lub auta. Aplikacja pozwala na szybką i łatwą wycenę katalizatorów na rynku wtórnym, oferując sprzedającym informacje potrzebne do uzyskania uczciwej ceny od kupujących. Aktualizacje odbywają się trzy razy dziennie, na bieżąco odzwierciedlając zmiany na rynku metali szlachetnych.

Kupno, sprzedaż i recykling katalizatorów to olbrzymi, ogólnoświatowy biznes, który wymaga dużej wiedzy z zakresu motoryzacji, zmysłu handlowego i znajomości technologii. Metale szlachetne wykorzystywane do konstrukcji katalizatorów występują rzadko i są drogie, w związku z czym stanowią nie tylko wyjątkowe źródło dochodu, ale także wymagają najnowszych technologii recyklingowych. Nie jest to bynajmniej łatwy proces, ponieważ ilość metali szlachetnych w poszczególnych katalizatorach uzależniona jest od obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących norm emisji, rodzaju paliwa oraz szeregu innych czynników.

Katalizatory powstały w celu zmniejszenia ilości szkodliwych substancji będących wynikiem spalania benzyny lub oleju napędowego w silniku. Metale wykorzystywane w katalizatorach stanowią ograniczony ilościowo i nieodnawialny materiał, który musi zostać profesjonalnie przeanalizowany zanim będzie mógł zostać odpowiednio odzyskany. Recykling katalizatorów stanowi nie lada wyczyn technologiczny, który niesie za sobą wiele korzyści, prowadząc do bardziej zasobnej i zrównoważonej przyszłości dla naszej planety. Wiele wskazuje na to, że rynek recyklingu metali szlachetnych będzie do roku 2026 wart ponad 30 mld USD. W związku z tym Ecotrade Group rozszerza zakres swojej działalności, inwestując w badania nad sztuczną inteligencją i technologią deep learning z zamiarem wykorzystania kolejnych technologii przy recyklingu komponentów motoryzacyjnych.

Ecotrade Group

Ecotrade Group powstała w roku 2006 i jest wiodącym podmiotem w zakresie świadomego technologicznie i wykorzystującego nowe technologie recyklingu katalizatorów. Firma jest znana ze swojej etyki zawodowej, profesjonalizmu i transparentności, a jej metody pobierania próbek zostały w pełni zatwierdzone przez czołowe instytucje w branży. Firma oferuje pełen zakres usług, w tym przetwarzanie, pobieranie próbek i analizowanie składu katalizatorów i filtrów cząstek stałych (DPF). Ecotrade Group posiada oddziały w ponad 10 krajach i jest globalnym liderem technologii recyklingu metali szlachetnych z katalizatorów.

