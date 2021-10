Edaa et Euroclear lancent un nouveau lien post-marché en Arabie Saoudite

Ce lien, qui devrait être lancé en mars 2022, sera un canal supplémentaire permettant aux investisseurs internationaux d'accéder au marché des sukuk et des obligations au sein de la bourse saoudienne, la plus grande des bourses de la zone du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et l'une des trois plus grandes bourses des marchés émergents avec une capitalisation boursière de plus de 2 500 milliards de dollars.

Les investisseurs internationaux pourront régler les obligations émises dans le pays via un compte de prête-nom direct chez Edaa en utilisant leurs comptes Euroclear actuels. Cette évolution fera suite aux améliorations apportées par le Saudi Tadawul Group aux infrastructures du marché, notamment un cadre amélioré de livraison contre paiement sur les marchés primaire et secondaire. Ce lien, qui permettra une plus grande interopérabilité au sein du marché, est particulièrement opportun compte tenu de l'annonce récente de l'introduction de l'Arabie saoudite dans l'indice des obligations d'État des marchés émergents (EMGBI).

Les investisseurs internationaux éligibles d'Euroclear bénéficieront d'une gamme de services comprenant le règlement interne, le commerce et la conservation des obligations gouvernementales et quasi gouvernementales saoudiennes cotées à la Bourse saoudienne, sans avoir à demander le statut d'investisseur étranger qualifié. En fin de compte, les investisseurs éligibles pourront également utiliser ces sukuk et ces obligations comme garantie pour leurs activités de financement, y compris les pensions et les nantissements via la plateforme ouverte Collateral Highway d'Euroclear.

Raed Alhumaid, PDG d'Edaa, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Euroclear, un dépositaire central international de titres, qui nous permet d'étendre notre portée internationale au marché saoudien des capitaux, et ainsi d'améliorer la diversité de notre base d'investisseurs sur le marché et d'accroître son efficacité. La mise en place d'un lien avec les dépositaires centraux internationaux de titres est l'une des étapes importantes franchies par Edaa dans ses efforts continus pour faire progresser le marché des capitaux saoudien et son infrastructure, conformément à la Vision 2030 du Royaume, car notre objectif est d'élargir notre portée en créant davantage de canaux permettant aux investisseurs internationaux d'accéder efficacement au marché des sukuk et des obligations. »

Lieve Mostrey, PDG d'Euroclear Group a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir apporter l'envergure et la robustesse de notre infrastructure au marché des capitaux saoudien. En devenant Euroclearable, ce marché du G20 bénéficiera d'une exposition directe à une base d'investisseurs internationaux plus large, ce qui se traduira par une meilleure liquidité et une meilleure rentabilité. Cette avancée est le résultat d'un travail acharné et d'une attention soutenue de la part de toutes les personnes impliquées dans la poursuite de l'expansion de notre service mondial pour nos clients. »

Au cours des dernières années, le marché des capitaux saoudien a connu une augmentation de la demande des investisseurs internationaux pour les sukuk et les obligations saoudiennes inscrites à la cote, les émissions du marché ayant atteint plus de 451 milliards SAR, avec l'augmentation de la demande mondiale de titres d'État.

À propos d'Edaa

La Securities Depository Center Company (« Edaa ») a été créée en 2016 et est entièrement détenue par le Saudi Tadawul Group. « Edaa » exploite et maintient le système de dépôt et de règlement (DSS) qui permet d'enregistrer et de conserver les titres ainsi que d'enregistrer la propriété des titres à la Bourse saoudienne. L'entreprise vise à améliorer l'efficacité des services de dépôt et d'enregistrement des titres, conformément aux objectifs de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, en développant un environnement plus ingénieux qui favorise l'excellence dans tous les secteurs liés au marché des capitaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.edaa.com.sa

À propos d'Euroclear

Le groupe Euroclear est le fournisseur de confiance du secteur financier en matière de services post-négociation. Euroclear fournit aux fonds d'investissement des services de règlement et de conservation de titres nationaux et transfrontaliers pour les obligations, les actions et les produits dérivés. Euroclear est une infrastructure de marché des capitaux fiable et résiliente qui s'engage à fournir une atténuation des risques, une automatisation et une efficacité à grande échelle pour sa clientèle mondiale.

Le groupe Euroclear comprend Euroclear Bank, le CSD international, ainsi qu'Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden et Euroclear UK et International. Le groupe Euroclear a réglé l'équivalent de 897 000 milliards d'euros de transactions sur titres en 2020, soit 276 millions de transactions nationales et transfrontalières, et détenait 32 800 milliards d'euros d'actifs pour ses clients fin 2020. Pour plus d'informations sur Euroclear, veuillez consulter le site www.euroclear.com .

