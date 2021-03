EDAN annonce ses résultats annuels de 2020 et ses perspectives jusqu'en 2025 : ses revenus ont augmenté de 104,1 %

SHENZHEN, Chine, 17 mars 2021 /PRNewswire/ -- EDAN Instruments, Inc. (« EDAN » ou la « Société ») (SHE: 300206) a annoncé lundi ses résultats de l'exercice financier précédent (exercice 2020); l'entreprise a enregistré des revenus de 2,3 milliards de yuans. La société a également dévoilé son plan stratégique 5+1 et ses prévisions d'ici 2025.

Renseignements financiers clés d'EDAN en 2020 (tous les résultats sont présentés par rapport à l'exercice 2019)

Les revenus ont augmenté de 104,1 % pour s'établir à 2,3 milliards de yuans, dont 1,4 milliard de yuans proviennent de produits de surveillance des patients, soit une hausse de 270,65 % par rapport à l'exercice 2019

Le bénéfice net attribué aux actionnaires a atteint 653 millions de yuans, par rapport à 131,3 millions de yuans lors de l'exercice précédent.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 447 % pour atteindre 745 millions de yuans.

La trésorerie nette des activités d'exploitation a augmenté de 498 % pour atteindre 689 millions de yuans.

Des dividendes de 250 millions de yuans ont été versés aux actionnaires en 2020.

Pour l'exercice 2020, EDAN a déclaré avoir déployé des centaines de milliers d'équipements médicaux dans plus de 140 pays. Outre la hausse de 270,7 % des services de surveillance des patients, le rapport reflète l'augmentation générale des cinq gammes de produits au cours de l'exercice financier 2020, y compris une augmentation de 41,5 % des diagnostics in vitro et des analyses délocalisées, qui se fixent à 210 millions de yuans. Tout au long de l'année, EDAN a établi sa marque et mérité la reconnaissance du marché en fournissant des équipements médicaux de haute qualité à des systèmes de soins de santé financés par le secteur public, organismes d'achat et hôpitaux comme le National Health Service (NHS, Royaume-Uni) et l'AP-HP.

Dans le cadre des défis opérationnels auxquels est confronté le monde entier, EDAN a maintenu une hausse constante de ses investissements en recherche et développement, passant de 194,6 millions de yuans à 218 millions de yuans. Pour accroître sa productivité, l'entreprise a ajouté des chaînes de production et mis en place la chaîne d'approvisionnement automatisée.

Hao Zhang, PDG d'EDAN, a émis les commentaires suivants dans sa lettre aux actionnaires d'EDAN : « Les réalisations de 2020 sont le fruit du travail de l'ensemble de nos employés, partenaires commerciaux et parties prenantes en cette période d'incertitude mondiale. Nous avons fait preuve de résilience et d'un grand sens des responsabilités, surtout au moment de prendre des mesures décisives. Nous avons réussi à servir nos clients partout dans le monde en temps opportun, tout en accordant la priorité à nos employés et à nos clients pendant la pandémie. »

Le plan 5+1 et les perspectives de 2020 à 2025 ont été examinés plus en détail dans la lettre. « Afin d'atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards de yuans en 2025, des objectifs périodiques ont été fixés pour chacune des unités sur le plan des produits, des opérations et de la stratégie. Des filiales locales sont également destinées à explorer des marchés de niche et fournir de meilleurs services à nos clients.

Le passé n'est qu'un prologue. Au début du plan 5+1, EDAN et moi garderons notre mission à l'esprit et créerons de la valeur pour les actionnaires et la société, comme nous l'avons toujours fait », a conclu M. Zhang.

À propos d'EDAN Instruments, Inc.

EDAN est une société de soins de santé qui s'attache à améliorer la condition humaine à travers le monde en proposant des produits et services médicaux fondés sur la valeur, innovants et de haute qualité. Pendant plus de 20 ans, EDAN a fait œuvre de pionnier avec une gamme complète de solutions médicales qui visent un large ensemble de pratiques de soins comme l'électrocardiogramme diagnostique, l'obstétrique et la gynécologie, l'imagerie par ultrasons, le diagnostic in vitro, la surveillance des patients, l'analyse délocalisée et les soins vétérinaires. Les professionnels des soins de santé du monde entier dépendent des technologies médicales innovantes d'EDAN et de son formidable service à la clientèle.

SOURCE EDAN Instruments, Inc.