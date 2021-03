EDAN maakt de jaarcijfers over 2020 en de verwachtingen tot 2025 bekend: De omzet is gestegen met 104,1%

SHENZHEN, China, 17 maart 2021 /PRNewswire/ -- EDAN Instruments, Inc.("EDAN" of het "Bedrijf) (SHE: 300206) maakte maandag de jaarcijfers over 2020 bekend met een omzet van CNY 2,3 miljard. Het bedrijf maakte tevens zijn strategische 5+1-plan en zijn verwachtingen tot 2025 bekend.

EDAN's financiële hoogtepunten voor 2020 (alle resultaten vergeleken met 2019)

De omzet steeg met 104,1% tot CNY 2,3 miljard, waarvan CNY 1,4 miljard afkomstig is van producten voor patiëntbewaking met een toename van 270,65% vergeleken met 2019

miljard, waarvan miljard afkomstig is van producten voor patiëntbewaking met een toename van 270,65% vergeleken met 2019 De nettowinst toegerekend aan aandeelhouders bedroeg CNY 653 miljoen vergeleken met CNY 131,3 miljoen

miljoen vergeleken met miljoen Het bedrijfsresultaat steeg met 447% tot CNY 745 miljoen

miljoen De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten steeg met 498% tot CNY 689 miljoen

miljoen Aandeelhouders kregen over 2020 CNY 250 miljoen aan dividend uitgekeerd

EDAN meldt in 2020 honderdduizenden medische apparaten naar meer dan 140 landen te hebben verzonden. Afgezien van de toename van 270,7% in patiëntbewaking, weerspiegelt het rapport alle vijf productlijnen die over 2020 een toename vertonen, inclusief een toename van 41,5% in in-vitro-diagnostiek en point-of-care-tests tot CNY 210 miljoen. Het hele jaar door vestigde EDAN zijn merk en erkenning in de markt door hoogwaardige medische apparatuur te leveren aan door de overheid gefinancierde gezondheidszorginstellingen, inkooporganisaties en ziekenhuizen zoals de Nation Health Service (NHS, VK) en AP-HP.

Onder de universele operationele uitdagingen handhaafde EDAN een gestage toename van zijn R&D-investeringen, van CNY 194,6 miljoen tot CNY 218,0 miljoen. Om de productiviteit te verhogen, voegde het Bedrijf productielijnen toe en introduceerde het de geautomatiseerde toeleveringsketen.

Hao Zhang, voorzitter en Chief Executive Officer van EDAN, vermeldde in zijn brief aan de aandeelhouders van EDAN: "De prestaties van ons Bedrijf in 2020 zijn bereikt door al onze medewerkers, zakenpartners en belanghebbenden, zelfs in een tijd waarin we wereldwijd met onzekerheden te maken hebben. Wat we deden, toonde veerkracht en zorgde voor een gevoel van verantwoordelijkheid, vooral bij het nemen van cruciale beslissingen. We zijn erin geslaagd om onze klanten wereldwijd van dienst te zijn met het tijdig leveren van producten en daarbij tijdens en ondanks de pandemie prioriteit te geven aan onze mensen en klanten."

De brief ging verder in op het 5+1-plan en de verwachtingen van het Bedrijf tot 2025. "Om in 2025 een omzet van CNY 5 miljard te behalen, hebben alle bedrijfsonderdelen periodieke doelstellingen gesteld, op zowel strategisch, operationeel en productniveau. Lokale dochterondernemingen zijn ook van plan om nichemarkten zo volledig mogelijk te benutten en onze klanten beter van dienst te zijn."

"Het verleden is de proloog. Bij de start van het 5+1-plan zullen EDAN en ik onze missie in gedachten houden en zoals altijd waarde creëren voor aandeelhouders en de samenleving", besluit Zhang.

Over EDAN Instruments, Inc.

Edan is een bedrijf in de gezondheidssector dat zich toelegt op het verbeteren van de menselijke conditie over de hele wereld door het leveren van op waarde gedreven, innovatieve en hoogwaardige medische producten en diensten. Al meer dan 20 jaar pioniert Edan met een uitgebreide reeks medische oplossingen voor een breed scala aan gezondheidsinstellingen, waaronder diagnostische ECG, OB/GYN, echografie, in-vitro-diagnostiek, patiëntbewaking, point-of-care-testen en veterinair. Professionele zorgverleners over de hele wereld zijn afhankelijk van de baanbrekende medische technologieën en uitstekende klantenondersteuning van Edan.

