EDAN revela seu projeto para agilizar fluxo de trabalho clínico na MEDICA 2021

Três produtos da EDAN prontos para serem lançados – o sistema de última geração de análise de gasometria e química i20, a 3ª geração da série de monitores de pacientes iX e a versão portátil integrada do sistema de biofeedback e estimulação PA4 Pro – foram lançados na MEDICA 2021, surpreendendo o público. Os três foram criados com base nos hábitos dos usuários, o que levou os produtos a uma nova fase.

"Os produtos que apresentamos dessa vez promovem uma mudança de mentalidade", comentou Alex You, diretor sênior de marketing global e operações estratégicas da EDAN. "No atendimento médico, a eficácia revela muito sobre como as tecnologias geram um impacto positivo no fluxo de trabalho dos paramédicos, além de economizarem tempo para interação com os pacientes e muito mais." O equipamento de ECG tablet e sem papel iSE e o analisador hematológico automático de cinco partes H60s da EDAN foram pensados exatamente com esse propósito. Os dois produtos foram lançados no mercado esse ano e já obtiveram retorno clínico positivo, principalmente o iSE.

"Com relação a iSE, pode-se dar uma olhada em nosso plano em IoMT (Internet das Coisas Médicas). Atendimento médico inteligente e dispositivos habilitados por IoT foram nosso foco nos últimos anos. Acreditamos que a tecnologia médica pode melhorar o atendimento ao paciente e que a IoT pode ajudar a dar esse passo adiante", acrescentou Alex.

"A EDAN continua comprometida a melhorar as vidas das pessoas oferecendo produtos orientados por valor e centrados no usuário. As necessidades não param de crescer. E nossa função é nos adaptarmos a isso e otimizarmos continuamente nossos produtos para o mercado", disse Hao Zhang, CEO da EDAN. "Nossa missão é facilitar o trabalho dos prestadores de serviços médicos, para que possam fazer mais para pacientes. E os produtos que apresentamos dessa vez falam por si perfeitamente."

Demonstrações ao vivo das soluções da EDAN são realizadas no estande da EDAN – 9B48 e 3B95 – na MEDICA 2021, de 15 a 18 de novembro, em Dusseldorf. Para mais informações, acesse [email protected].

Sobre a EDAN Instruments, Inc.

A EDAN é dedicada a melhorar a condição humana no mundo todo, oferecendo produtos e serviços médicos orientados por valor, inovadores e de alta qualidade. Há mais de 25 anos, a EDAN tem sido pioneira na fabricação de uma linha abrangente de soluções médicas que atendem a uma ampla gama de práticas médicas. Siga a EDAN no LinkedIn, Facebook e Instagram.

FONTE EDAN Instruments, Inc.

