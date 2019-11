Edan va présenter ses nouveaux produits au MEDICA 2019

Avec sous le même toit 132 000 visiteurs provenant de plus de 120 pays, aujourd'hui, MEDICA est devenu une plateforme optimale pour découvrir les toutes dernières technologies comme EDAN l'a fait et échanger des connaissances avec les clients et les professionnels.

Des produits révolutionnaires comme l'iM3s, un moniteur des signes vitaux de la taille d'un téléphone qui est extrêmement portable, sont présentés pour la première fois au hall 11. Les visiteurs sont étonnés par son caractère pratique et par les efforts qu'il permet économiser aux membres du personnel paramédical.

Donner vie aux idées ingénieuses est une chose, s'intéresser aux produits verticalement en est une autre. Edan présente cette fois ses produits dans de nouveaux domaines (visant de nouveaux marchés de niche) avec plusieurs gammes de produits. Forme compacte et raffinement semblent être les maîtres-mots des produits d'Edan. Le nouveau moniteur ambulatoire de la pression artérielle, le SA-10, dans la gamme EC, et son nouveau produit IVD, l'analyseur de protéine SP-1200, sont petits et figurent parmi les marques sur le marché. Et le nouveau produit dans la catégorie gynécologie, le système de biofeedback et de stimulation P4 Series, est une autre initiative d'Edan dans le domaine de la santé pelvienne.

Pour Hao Zhang, le PDG : « Tous nos produits visent le même objectif : améliorer les conditions de vie des humains. Ainsi, nous ne nous concentrons pas uniquement sur des technologies qui accrochent, mais nous déployons sans cesse des efforts dans le but de moderniser les produits existants. »

Pour Zhang, les trois gammes de produits que sont l'obstétrique, l'électrocardiogramme diagnostique et les échographies lanceront leurs produits de prochaine génération. Il s'agit du moniteur fœtal et maternel F15, du SE-1202 ECG à 12 dérivations, et du Echographie doppler couleur sur chariot LX9.

« En deux décennies, Edan a noué un lien étroit avec ses clients en plaçant leurs besoins en tête de ses priorités. Jusqu'à maintenant, on trouve les produits d'Edan dans plus de 160 pays. Et nous espérons élargir notre réseau encore davantage. C'est donc un grand plaisir de rencontrer autant de clients et de leur parler. »

À propos d'Edan Instruments, Inc.

Edan est une société de soins de santé qui s'attache à améliorer la condition humaine à travers le monde en proposant des produits et services médicaux fondés sur la valeur, innovants et de haute qualité. Pendant plus de 20 ans, Edan a fait œuvre de pionnier avec une gamme complète de solutions médicales qui visent un large ensemble de pratiques de soins comme l'électrocardiogramme diagnostique, l'obstétrique et la gynécologie, l'imagerie par ultrasons, le diagnostic in vitro, le monitorage des patients, l'analyse délocalisée et les soins vétérinaires. Les professionnels des soins de santé partout dans le monde dépendent des technologies médicales innovantes d'Edan et son formidable service à la clientèle.

