EDELMAN GLOBAL ADVISORY ANNONCE LA COMPOSITION DE SON ÉQUIPE RESPONSABLE DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DES AFFAIRES PUBLIQUES

WASHINGTON, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Edelman Global Advisory (EGA) a annoncé la création de son offre relative à la politique en matière de santé mondiale et aux affaires publiques. Dirigée par Joseph M. Damond, président de l'unité EGA Health, cette offre nouvellement créée aidera les entreprises à relever les défis d'un environnement complexe en matière de politique de santé, tout en anticipant et en répondant de façon proactive aux nouveautés et tendances émergentes.

La pandémie a modifié de façon permanente tous les aspects de la politique en matière de santé à l'échelle mondiale, obligeant les responsables politiques du monde entier à s'attaquer à des enjeux cruciaux. Au premier rang de ces enjeux figurent l'accès et l'équité, la croissance de l'innovation et l'adaptation des systèmes de réglementation et de remboursement pour répondre aux besoins des technologies de santé en constante évolution dans les secteurs des sciences de la vie et de l'informatique. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises doivent suivre, comprendre et s'engager efficacement sur ces enjeux afin de répondre aux demandes du marché et des consommateurs. En collaboration avec l'unité Global Health Sector d'Edelman, l'équipe responsable de la politique en matière de santé et des affaires publiques d'EGA offrira des services de conseil pour aider les clients à anticiper les risques réglementaires et politiques mondiaux, à renforcer les liens avec les régulateurs et les gouvernements et à saisir les opportunités sur les nouveaux marchés.

« La valeur, l'accès et l'équité en ce qui concerne la santé n'ont jamais été aussi importants pour nos clients, nos communautés et notre monde », a déclaré Deborah Lehr, directrice associée et PDG d'EGA. « L'équipe responsable de la politique en matière de santé et des affaires publiques d'EGA occupe une position unique qui la positionne comme un guide de confiance pour aider les entreprises à naviguer dans un paysage géopolitique en pleine mutation. EGA dispose d'experts en politique et en réglementation sur les marchés clés du monde entier qui comprennent les tendances mondiales et la manière de travailler sur plusieurs marchés dans cet environnement complexe. »

Damond s'est entouré d'experts en politique de santé et en réglementation qui possèdent une expertise approfondie dans le but d'aider les clients à atteindre leurs objectifs en matière d'affaires publiques, de politique et d'affaires gouvernementales. Cette équipe de personnes talentueuses apporte une expérience de haut niveau pour les campagnes gouvernementales, politiques et de grands publics, les communications et les relations gouvernementales.

« C'est un privilège de diriger un tel groupe de collaborateurs dotés d'une vaste expérience dans le secteur des soins de santé et d'une compréhension approfondie de leurs régions, des principales parties prenantes, des défis politiques et des opportunités », a déclaré Joseph Damond, président d'EGA Health. « Je suis ravi de travailler avec ces différents leaders en vue de conseiller les clients et de façonner la transformation de l'environnement mondial dynamique des soins de santé. »

L'équipe d'EGA responsable de la politique en matière de santé mondiale et des affaires publiques est basée à Washington, D.C., et dispose d'antennes aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient/Afrique et en Inde.

À propos d'Edelman Global Advisory

