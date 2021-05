Edenor Argentina seleciona a oferta SaaS do serviço de campo Geocall da OverIT para substituir a antiga implementação do ClickSoftware no local

MIAMI, 26 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Edenor, a maior empresa de distribuição de energia da Argentina, escolheu a OverIT como sua nova fornecedora de nuvem para agendamento, otimização e mobilidade, para a transição de sua plataforma local existente ClickSoftware, agora parte da Salesforce.

Ao usar a oferta da Geocall Cloud, a Edenor planeja:

Otimizar o trabalho e programações para mais de 4.000 técnicos Reduzir os custos de viagem em aproximadamente 30% Melhorar as taxas de fixação pela primeira vez em 25% Responder ao trabalho emergente 5 vezes mais rápido Alavancar especialistas no assunto usando uma plataforma de colaboração em tempo real no campo Oferecer procedimentos avançados de segurança e trabalho através de dispositivos móveis

A flexibilidade da Geocall e a interface fácil de usar também a tornam ideal para lidar com tarefas imprevistas que acontecem em operações técnicas ou comerciais e oferece acesso a procedimentos guiados.

Em última análise, a Geocall foi escolhida devido às suas capacidades líderes de mercado de integração GIS para monitorização intensiva de bens 2D e 3D, combinada com colaboração remota de Realidade Aumentada com "toque zero" para apoiar a Edenor na sua execução inovadora no campo.

Luis Lenkiewicz, CIO da Edenor, disse: "A Edenor está em um caminho de transformação claro para a nuvem; assim, o processo de seleção de serviços de campo precisava ser extremamente completo. A OverIT foi selecionada devido à sua plataforma SaaS robusta, experiência superior e conhecimento em campo, e principalmente suas muitas referências do setor para serviços públicos e especificamente para distribuição de eletricidade em todo o mundo. A OverIT é, sem dúvida, o líder neste espaço."

" A Edenor selecionar a oferta SaaS da OverIT para substituir a p lataforma ClickSoftware local existente é uma prova das capacidades e oportunidades exclusivas da OverIT para apoiar casos de usos complexos no setor de serviços públicos. Esperamos que a maioria dos clientes que se encontram na mesma situação que a Edenor migrem para a OverIT nos próximos 12 a 24 meses", disse Alejandro Nestares, vice-presidente sênior e GM da OverIT Americas.

A Edenor é a maior empresa de distribuição de eletricidade da Argentina, com 4.776 funcionários. Em 31 de dezembro de 2020, a Edenor teve o maior número de clientes no país, que totalizam mais de três milhões, e suas compras de energia representam 20% da demanda geral de energia do país em 2020.

Apoiada por capital dos Estados Unidos com sede em desenvolvimento na Itália e escritórios principais em Boston e Miami, a OverIT é uma empresa multinacional com mais de 20 anos de experiência internacional e intersetorial em gerenciamento de serviços de campo. A empresa é reconhecida pelas principais organizações globais de assessoria e consultoria como fornecedora líder nos setores GSC e RA.

www.overit.us

Contato de marketing: Carly Kroll | [email protected] | +1.847.867.2232

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1248583/OverIT_Logo.jpg

FONTE OverIT

SOURCE OverIT