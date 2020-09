Edgard & Cooper treibt die Expansion mit einer wichtigen Listung in 5 europäischen Märkten voran

Die Marke ist auch stolz darauf, dass ihre Verpackungen so wenig Auswirkungen auf den Planeten wie möglich haben, da alle ihre Verpackungen für Trockennahrung aus 100 % biologisch abbaubaren Materialien bestehen - eine Mischung aus FSC-Papier und einem innovativen Biokunststoff aus Kartoffeln. Bis heute hat die Marke über 5 Millionen Säcke in ganz Europa verkauft. Neben ihrem Nachhaltigkeits-Bekenntnis zeichnet sich die Marke vor allem durch eine starke Ethik aus. So hat sie kürzlich ihr neues Versprechen bekannt gegeben, 1 % ihres Jahresumsatzes an ihre unabhängige gemeinnützige Stiftung zu spenden, die weltweit bedürftige Hunde und Katzen unterstützt.

In Kooperation mit Fressnapf, Europas größtem Fachhändler für Heimtierbedarf, wird die fokussierte Marke für Heimtiernahrung in über 245 Märkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und der Republik Irland sowie mit einem kompletten Online-Sortiment im deutschen Heimatmarkt des Händlers vertreten sein.

Die Marke zeigt ihr Engagement für die Markteinführung auch mit der Präsentation ihrer ersten deutschsprachigen Verpackung und einem beeindruckenden Plan zur maßgeschneiderten Aktivierung für den Einzelhändler mit über 200 Displays zur Unterstützung des Verkaufsstarts im Geschäft.

Jürgen Degrande, einer der Gründer von Edgard & Cooper, sagte: „Es ist ein großer Meilenstein für uns, gemeinsam mit Fressnapf unsere Wohlfühlmarke zu etablieren. Das bedeutet, dass wir noch mehr Käufern in ganz Europa die Möglichkeit geben können, gesündere und umweltfreundlichere Kaufentscheidungen für ihre Haustiere zu treffen."

Die Produkte von Edgard & Cooper sind jetzt in 14 verschiedenen europäischen Märkten erhältlich, wobei eine weitere Expansion im nächsten Jahr angepeilt wird.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter [email protected], oder besuchen www.edgardcooper.com .

