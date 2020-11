EdgeConneX annonce la finalisation de son acquisition par EQT Infrastructure

- EdgeConneX dirige plus de 40 établissements sur 33 marchés en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud

- EQT Infrastructure soutiendra activement la croissance d'EdgeConneX sur les marchés existants et nouveaux

HERNDON, Virginie, 6 novembre 2020 /PRNewswire/ -- EdgeConneX ®, le pionnier du développement des centres de données Edge ® a annoncé aujourd'hui que son acquisition par EQT Infrastructure, auprès d'un groupe d'investisseurs dirigé par Providence Equity Partners, a été conclue. La transaction a été réalisée après l'obtention des autorisations réglementaires requises, conformément aux termes de l'accord définitif annoncé précédemment le 19 août 2020.

L'acquisition par EQT Infrastructure permet à EdgeConneX d'accélérer ses plans de croissance agressifs sur les marchés existants et nouveaux dans le monde entier, en débloquant des capacités, une valeur et des innovations encore plus importantes pour ses clients.

Les centres de données EdgeConneX sont spécifiquement conçus pour fournir une alimentation et un refroidissement robustes avec les plus hauts niveaux de fiabilité, et beaucoup sont positionnés stratégiquement près des points d'agrégation du réseau en périphérie, là où les clients consomment du contenu ou là où les entreprises consomment des services cloud.

EQT Infrastructure soutiendra le développement continu d'EdgeConneX et aidera activement la société dans sa recherche de nouvelles opportunités de croissance sur les marchés existants et nouveaux. La société devrait bénéficier de puissants vents porteurs de l'industrie, tels que l'adoption du cloud et la consommation de données. De plus, EdgeConneX est bien placé pour saisir le nombre croissant de charges de travail à forte intensité de bande passante et de charges de travail sensibles à la latence générées par les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle, l'internet des objets, la réalité virtuelle et augmentée et le cloud gaming, qui dépendront tous des centres de données de pointe.

Randy Brouckman , PDG d'EdgeConneX, a déclaré : « La conclusion de cette transaction marque une étape importante dans l'histoire d'EdgeConneX, qui dure depuis dix ans, et je suis impatient de mener la société vers son prochain chapitre passionnant. La force financière d'EQT, son expertise en matière d'infrastructure numérique et son orientation stratégique contribueront à faire avancer la société, car nous sommes bien placés pour répondre aux besoins futurs de nos clients en matière de centres de données et d'expansion mondiale. »

Jan Vesely, associé chez EQT Partners, a déclaré : « EQT est ravi de s'associer à EdgeConneX pour poursuivre sa croissance en tant qu'acteur majeur du secteur des centres de données au niveau mondial. Nous sommes déjà très impressionnés par l'équipe de direction d'EdgeConneX et nous nous réjouissons de la réussite future du développement de l'entreprise. Ce partenariat représente une opportunité passionnante pour EQT dans un secteur où nous avons une expérience significative, dans la possession et le développement de centres de données puissants des deux côtés de l'Atlantique et au-delà. »

Pour plus d'informations sur EdgeConneX et ses solutions d'infrastructure réseau de pointe pour étendre et améliorer l'accès aux données, au contenu et aux communications partout, à tout moment et à toute échelle, visitez le site edgeconnex.com ou envoyez un courriel à [email protected].

À propos d'EdgeConneX

EdgeConneX fournit une gamme complète de solutions pour centres de données dans le monde entier, de l'hyperlocal à l'hyperéchelle, de la construction sur mesure à la construction sur commande, en travaillant en étroite collaboration avec nos clients pour offrir le choix de l'emplacement, de l'échelle et du type d'installation. Offrant flexibilité, connectivité, proximité et valeur, EdgeConneX est un leader mondial dans les services de centres de données de toute taille, à tout moment et en tout lieu, pour un portefeuille diversifié de secteurs, notamment le contenu, le cloud, les réseaux, les jeux, l'automobile, le SaaS, l'Internet, le HPC, la sécurité, etc. Plus d'infos : www.edgeconnex.com

Contact médias EdgeConneX :

JSA pour EdgeConneX

1-866-695-3629 ext. 13

[email protected]

À propos d'EQT

EQT est une organisation d'investissement mondial qui a pour but de fournir des performances d'investissement cohérentes sur 25 ans dans de nombreux secteurs, régions et stratégies. EQT a levé plus de 75 milliards d'euros depuis sa création et gère actuellement plus de 46 milliards d'euros d'actifs dans 16 fonds actifs au sein de deux secteurs d'activité : le capital privé et les actifs réels.

Enracinée dans l'esprit d'entreprise de la famille Wallenberg et dans sa philosophie de propriété à long terme, EQT est guidée par un ensemble de valeurs fortes et une culture d'entreprise distincte. EQT gère et conseille des fonds et des véhicules qui investissent dans le monde entier, avec pour mission d'assurer la pérennité des entreprises, de générer des rendements attractifs et d'avoir un impact positif sur tout ce que fait EQT.

Le groupe EQT AB comprend EQT AB (publ) et ses filiales directes et indirectes, qui comprennent les associés généraux et les gestionnaires de fonds EQT ainsi que les entités conseillant les fonds EQT. EQT a des bureaux dans 17 pays d'Europe, d'Asie Pacifique et d'Amérique du Nord et compte plus de 700 employés.

Plus d'infos : www.eqtgroup.com

EQT Media Contacts :

Contact presse aux États-Unis: [email protected] , +1 917 574 8582

Bureau de presse d'EQT : [email protected]

SOURCE EQT Infrastructure