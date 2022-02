EdHeroes: Die symbiotische Beziehung zwischen Bildung und Immobilienwert

Der Immobilienwert wächst mit hochwertigen Bildungseinrichtungen in der unmittelbaren Umgebung. Nicholas St Johnston erwähnte mehrere Faktoren, die den Immobilienwert beeinflussen. Der Zugang zu qualitativ guter Bildung ist dabei am wichtigsten. Familien mit Kindern im Schulalter sind am ehesten bereit, mehr für den Wohnraum zu zahlen, wenn eine gute Schule in der Nähe ist. Eine Studie der BI Group zeigt, aufgeschlüsselt nach Altersgruppen, was die Menschen für schulnahen Wohnraum zu zahlen bereit sind. Andrey erzählte von seiner persönlichen Erfahrung mit der Playschool in Russland. Als Familien mit schulpflichtigen Kindern in die Nähe zogen, ließ diese Bildungseinrichtung den Wert der Immobilien in der Nähe steigen, die Nachfrage nach Wohnraum stieg und der Wert der Immobilien schnellte in die Höhe. Viele Entwickler bauen Wohnungsbauprojekte mit Blick auf Schulen, weil der Wert der Immobilien hier höher ist.