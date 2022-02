La valeur des propriétés augmente avec la proximité d'établissements scolaires de qualité. Nicholas St Johnston mentionne que plusieurs facteurs influencent la valeur des propriétés, le plus important étant l'accès à une éducation de qualité. Les familles dont les enfants sont en âge d'être scolarisés sont prêtes à payer plus cher pour un logement si une bonne école se trouve à proximité. Une étude menée par BI Group révèle les montants que les gens sont prêts à débourser pour un logement situé à proximité d'une école, ventilé par groupe d'âge. Andrey a partagé son exemple personnel avec Playschool en Russie. Cet établissement d'enseignement a augmenté la valeur des propriétés voisines : les familles avec des enfants d'âge scolaire ont commencé à se rapprocher, la demande de logements a augmenté et la valeur des propriétés a grimpé en flèche. De nombreux promoteurs développent des projets de logement en pensant aux écoles, sachant que la valeur de la propriété sera plus élevée.

Pour être en avance sur les prix et faire des investissements intelligents, il est important d'avoir un certain niveau d'éducation financière. Andrey Galiev a souligné l'importance des connaissances et de l'alphabétisation lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier. La décision prise d'investir dans un certain bien, surtout avec l'intention d'y vivre, peut contribuer à la qualité de l'éducation que reçoivent les enfants de la famille. La fréquentation scolaire étant influencée par la proximité de l'école, il est essentiel d'effectuer des recherches et de comprendre le marché. C'est pourquoi l'éducation financière est essentielle, et pourrait être facilitée par des plans éducatifs complets conçus par les institutions financières. Les gouvernements investissent déjà massivement dans les infrastructures pour garantir un accès facile à une éducation de qualité, puisque le retour sur investissement dans l'éducation des enfants pourrait être multiplié par 16.

Envoyer des enfants dans des établissements souhaitables est en soi de la plus haute importance, et il pourrait être décourageant de trouver des logements à prix élevé à proximité. Une fois que l'on a bien compris la relation entre les établissements d'enseignement et l'immobilier, on peut réaliser des investissements immobiliers intelligents et augmenter considérablement son capital.

