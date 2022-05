EdHeroes: Wie soziale Probleme die Entwicklung von Kindern fördern

EdHeroes hat gerade ihr neuestes Event veranstaltet - das EdHeroes Forum Australia+Indonesia Chapter!

JAKARTA, Indonesien, 24. Mai 2022 /PRNewswire/ -- EdHeroes hatte zuvor ihre Foren in Indonesien und Malaysia gehostet und nun haben sie ihren Weg nach Australien gemacht! Das EdHeroes-Netzwerk vereint über 61.000 Unterstützer, veranstaltet globale und regionale Veranstaltungen und Fürsprecher, um einen universellen Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu ermöglichen! Einige ihrer Partner sind: die Weltbankgruppe, UNESCO IITE, Teach For All, Wolfram, Educate Girls, Queen Rania Teacher Academy und mehr. Während dieses Forums nahmen über 14.000 Menschen aus 83 Ländern teil und 15 Referenten aus 5 Ländern sprachen über globale Themen.