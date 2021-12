Edição on-line da Conferência Anual da Aliança Internacional de Turismo de Montanha de 2021 tem início

A conferência se concentrou no tema "como as organizações internacionais podem desempenhar um papel de liderança na recuperação do turismo global e na remodelação da governança", girou em torno dos dois tópicos de "remodelação e governança do turismo durante a pandemia" e "construção inovadora de uma plataforma e mecanismo de cooperação da organização do turismo internacional voltada para o futuro".

Durante a conferência, Dominique de Villepin—Presidente da IMTA e ex-primeiro-ministro francês, Shao Qiwei—vice-presidente da IMTA e ex-presidente da Administração Nacional de Turismo da China (CNTA), He Yafei—secretário-geral da IMTA e ex-vice-ministro do Ministério das Relações Exteriores da República Popular, Tan Jiong—vice-governador do Governo Popular da Província de Guizhou, Francesco Frangialli—secretário honorário-geral da Organização Mundial do Turismo, Julia Simpson—presidente e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, Xu Jing—ex-diretor Regional da Ásia e do Pacífico, UNWTO, Dai Bin–presidente da Academia de Turismo da China, Wei Xiao'an—famoso especialista em turismo na China, Chen Ping—vice-presidente global da organização internacional Für Volkskunst, e Chen Tiejun presidente da Hainan Tourism Investment&Development Co., Ltd., e outros convidados nacionais e internacionais também deram palestras on-line ou presencialmente.

Alinhados com a crise pós-COVID-19, precisamos de todos juntos para discutir os desafios e oportunidades enfrentados por países e regiões em todo o mundo para encontrar o melhor possível para recuperar e revitalizar o turismo. Como disse o Sr. Dominique de Villepin—presidente da IMTA: "Precisamos nos manter unidos. Por meio dessa crise, vemos o quanto estamos dependendo uns dos outros para nossa segurança e prosperidade comuns com base na confiança e na cooperação. Isso é ainda mais válido para o turismo internacional."

Durante a conferência, foi apresentado o Comitê Especializado de Bem-Estar em Fontes Termais de Montanha da IMTA. A cidade de Huzhou, província de Zhejiang, foi determinada como a sede do "Dia Internacional de Turismo de Montanha" de 2022. Oito unidades, incluindo o Coastal City Development Group Co., Ltd. (Camboja), a Associação Chinesa e Dinamarquesa de Turismo e Intercâmbio Cultural (Dinamarca), se tornaram oficialmente membros da IMTA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1715641/image.jpg

FONTE International Mountain Tourism Alliance

