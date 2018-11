Edilson Camara designado presidente-executivo da Egon Zehnder

ZURIQUE e LONDRES, 27 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Egon Zehnder, firma de consultoria de liderança mundialmente, anunciou hoje que Edilson Camara foi designado presidente-executivo da empresa. Edilson irá trabalhar com a presidente do Conselho, Jill Ader, para acelerar a ambição da firma de se tornar a consultoria de liderança mais importante do mundo para membros de conselhos, presidentes-executivos e outros líderes executivos, em toda sua suíte de serviços de liderança.

"Estou muito ansiosa para trabalhar de perto com Ed, em seu novo cargo de presidente-executivo. Nós temos qualificações e estilos complementares, profundamente enraizados em uma visão compartilhada do futuro e dos valores únicos da firma. Ele já é um líder consumado na firma e aconselha clientes nos níveis de conselho e de C-suite internacionalmente", disse Jill Ader.

Edilson Camara é brasileiro e iniciou sua carreira no escritório da Egon Zehnder em São Paulo, há 20 anos, trabalhando com clientes industriais. Em 2001, ele se mudou para o Rio de Janeiro, para abrir o primeiro escritório da Egon Zehnder na cidade. Finalmente, ele assumiu a liderança da firma no Brasil, fazendo-a crescer até se tornar a mais rentável globalmente. Em 2009, ele foi designado para o Comitê Executivo da firma, no qual ele promoveu, em toda a empresa, tópicos como tecnologia, pessoas e desempenho e se tornou membro do Comitê Financeiro. Em 2013, Ed foi transferido para o Canadá, para liderar as operações em três escritórios, dobrando o tamanho da firma no Canadá e triplicando seus lucros. Agora ele está radicado em Toronto.

"Aceito com humildade e honra servir nossa firma como presidente-executivo, trabalhando junto com Jill para continuar modelando a singularidade da Egon Zehnder. Nossa firma é realmente única em sua capacidade de responder às necessidades dos clientes, em vista da convergência observada em vários aspectos da consultoria de liderança e do recrutamento de executivos. Por mais de seis décadas, a Egon Zehnder tem sido disruptora, inovando a forma com que aconselhamos os clientes. Isso vai continuar, conforme levamos ainda mais ao mercado a força incomparável de nossa parceria igual e verdadeiramente global", disse Camara.

O processo de designação do presidente-executivo foi conduzido pela presidente do Conselho e pelo Comitê de Nomeações. Foi um processo inclusivo, que teve contribuições de toda a parceria.

Edilson Camara será o sexto presidente-executivo da Egon Zehnder em seus 55 anos de história. Ele assume o cargo imediatamente.

NOTAS AOS EDITORES:

Sobre a Egon Zehnder

A Egon Zehnder é uma firma de consultoria de liderança mundialmente, com um objetivo: transformar pessoas, organizações e o mundo através de grande liderança.

Sabemos o que grandes líderes podem fazer e nossa paixão é fornecer as melhores soluções de liderança a nossos clientes.

Como Uma Firma (One Firm), nossos mais de 450 consultores, em 68 escritórios, em 40 países, reúnem suas forças individuais para formar uma equipe de colaboração poderosa.

Fazemos parcerias estreitas com empresas públicas e privadas, empresas de propriedade familiar, organizações sem fins lucrativos e órgãos governamentais, para prestar serviços de consultoria a conselhos, recrutamento e sucessão de presidentes-executivos, recrutamento de executivos, avaliação executiva, desenvolvimento de liderança e de equipe e, ainda, transformação organizacional.

Compartilhamos o compromisso e o orgulho de fazer um trabalho que contribui para carreiras bem-sucedidas, empresas mais fortes e um mundo melhor.

Para obter mais informações, visite https://www.egonzehnder.com/ e siga-nos no LinkedIn e Twitter.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/790064/Egon_Zehnder_Logo.jpg

FONTE Egon Zehnder

