Edilson Camara nommé président-directeur général d'Egon Zehnder

Il collaborera avec la présidente Jill Ader en vue de stimuler la croissance mondiale

Egon Zehnder, cabinet de conseil en leadership d'envergure mondiale, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Edilson Camara au poste de président-directeur général. Edilson travaillera avec la présidente Jill Ader pour concrétiser aussi rapidement que possible les ambitions de l'entreprise : devenir le premier cabinet mondial de conseil en leadership pour les conseils d'administration, les PDG et les cadres dirigeants grâce à son éventail de services de gestion.

« Je suis vraiment impatiente de voir Ed endosser le rôle de nouveau PDG et de travailler en étroite collaboration avec lui. Nous avons des compétences complémentaires et un style différent, mais intimement liés à notre vision commune de l'avenir de l'entreprise et à ses valeurs uniques. Ed est déjà un cadre accompli au sein du cabinet et conseille des membres de conseil d'administration et des cadres dirigeants à l'échelle internationale », a déclaré Jill Ader.

Edilson Camara est brésilien et a commencé sa carrière chez Egon Zehnder il y a 20 ans en intégrant l'équipe de São Paulo, où il conseillait des entreprises industrielles. En 2001, il s'est installé à Rio de Janeiro pour y ouvrir le premier bureau Egon Zehnder de la ville, avant de devenir responsable du cabinet brésilien. Il s'est également concentré sur le développement des activités en vue d'améliorer la rentabilité à l'échelle mondiale. Il a intégré le comité exécutif de l'entreprise en 2009, où il a travaillé sur différents projets concernant la technologie, les employés et les performances à l'échelle de l'entreprise, et a également rejoint le comité des finances. En 2013, Ed a déménagé au Canada pour y diriger les activités de l'entreprise sur trois sites, ce qui a permis de doubler la présence de la société au Canada et d'y tripler ses bénéfices. Il est aujourd'hui basé à Toronto.

« Je suis honoré et touché de servir notre société en tant que PDG, et de collaborer avec Jill pour continuer à façonner le caractère distinctif d'Egon Zehnder. Notre cabinet est véritablement unique de par sa capacité à répondre aux besoins des clients au vu de la convergence observée dans différents aspects du conseil en leadership et de la recherche de cadres. Depuis presque six décennies, Egon Zehnder révolutionne le monde de l'entreprise en repensant constamment la façon de conseiller ses clients. Et cela continuera, car le marché profitera toujours de l'efficacité incomparable de notre partenariat équitable et véritablement mondial », a déclaré Edilson Camara.

La nomination du PDG a été organisée par la présidente et par un comité de nomination. Il s'agissait d'un processus inclusif intégrant les avis de l'ensemble de l'organisation.

Edilson Camara sera la sixième personne à endosser le rôle de PDG d'Egon Zehnder en 55 ans, et s'apprête à prendre ses fonctions immédiatement.

