Édition 2018 du rapport Vistra 2020 : concrétiser des opportunités dans un secteur de services aux entreprises en phase de transformation

HONG KONG, November 29, 2018 /PRNewswire/ --

Vistra, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services fiduciaires, d'administration de fonds et services aux entreprises, a publié aujourd'hui sa huitième édition du rapport de recherche Vistra 2020. Ce dernier souligne le rôle, plus que jamais important, du secteur des services aux entreprises de soutien à la mondialisation, que ce soit grâce à la facilitation des flux de capitaux transfrontaliers ou à la mise à disposition de compétences locales en matière de conformité, de législation et de réglementation applicables aux entreprises et aux particuliers souhaitant exercer des activités transfrontalières.

« Qu'il s'agisse des bouleversements géopolitiques auxquels le secteur doit s'adapter ou à la convergence des nouveaux cadres réglementaires et des nouvelles technologies auxquels les entreprises doivent faire face, le secteur des services aux entreprises n'est pas en manque de défis et d'opportunités. », a déclaré Jonathon Clifton, directeur général régional de Vistra pour le marché Asie et Moyen-Orient. « Dans ce contexte, nous sommes convaincus que le système financier mondial est tributaire du secteur des services aux entreprises pour fournir les infrastructures nécessaires au développement économique mondial. »

S'appuyant sur environ 800 données chiffrées émanant de la profession, le rapport Vistra 2020 de cette année a identifié trois tendances importantes qui définissent le secteur des services aux entreprises :

Un secteur en mutation pour faire face à l'évolution du système géopolitique

L'ajustement continu à la mondialisation a créé une pression politique incitant les gouvernements à réaffirmer leur rôle dans l'établissement de régulations s'appliquant aux entreprises. Cela n'a toutefois pas empêché ces dernières d'étudier de nouvelles perspectives et de nourrir des ambitions de plus en plus internationales. L'évolution de l'économie mondiale (53 %) et l'évolution des réglementations (62 %) sont considérées comme les défis les plus pressants par la majorité des répondants et devraient avoir un impact majeur sur les entreprises.

Malgré une prudence compréhensible face aux défis à venir, les professionnels du secteur sont globalement optimistes quant à leur aptitude à générer de la croissance et à satisfaire la demande des clients. Ils sont 83 % à avoir confiance en leur capacité à répondre aux attentes de leurs clients et 74 % à croire en leurs perspectives de croissance.

Des réglementations de plus en plus politisées

Au cours des dernières années, le secteur des services aux entreprises a fait face à un nombre extraordinaire de modifications réglementaires qui sont à l'origine d'opportunités commerciales, compte tenu du fait que ce secteur prospère en aidant ses clients à naviguer dans un contexte difficile. La majorité des répondants (74 %) sont en train d'accroître leurs investissements relatifs au respect des normes de conformité et pourront ainsi démontrer qu'ils n'ont rien à cacher - tout comme leurs clients - qu'il s'agisse de transferts monétaires internationaux ou de création de sociétés commerciales dans de nouvelles juridictions.

78 % des répondants ont confiance en leur aptitude à se conformer rapidement et systématiquement aux nouvelles réglementations, bien qu'une proportion similaire (73 %) admette que la vitesse et la fréquence des changements représentent un défi.

85 % s'attendent à ce que la pression politique, qui a contraint à un examen plus approfondi des données fiscales et financières, se poursuive, bien que la majorité (76 %) estime que les gouvernements ont sous-estimé le défi que représente l'échange automatique d'informations pour leurs activités.

Un valeur non mesurée et la menace des nouvelles technologies

L'innovation technologique a des impacts globaux et le secteur des services aux entreprises ne fait pas figure d'exception. Malgré l'arrivée imminente d'applications telles que le robot-conseil et la biométrie - susceptibles de révolutionner le secteur - les entreprises semblent un peu trop sereines.

Bien que la majorité des répondants (78 %) soient optimistes quant aux perspectives d'économies d'efficacité réalisées grâce aux technologies, seuls 20 % des professionnels du secteur s'attendent à ce que les changements technologiques aient un impact notable sur leurs activités, ce qui peut être interprété comme de la complaisance.

Aujourd'hui, de nombreux acteurs du secteur s'intéressent à des questions résolument terre-à-terre, notamment l'automatisation de la stratégie de « connaissance du client » et la lutte contre le blanchiment d'argent, plutôt qu'à des technologies plus exotiques, telles que l'IA et la blockchain. Seulement 22 % ont un intérêt pour la blockchain, un chiffre relativement faible compte tenu du bouleversement potentiel que les crypto-monnaies pourraient provoquer dans le secteur.

Les cadres supérieurs de Vistra ont formulé cinq prévisions pour l'année à venir :

La prise de conscience technologique : le secteur n'a pas encore calculé l'étendue des répercutions liées aux perturbations technologiques. S'ils n'y prêtent pas attention, les professionnels du secteur risquent de peiner à rattraper leur retard ou d'avoir à lutter pour leur survie ;

: le secteur n'a pas encore calculé l'étendue des répercutions liées aux perturbations technologiques. S'ils n'y prêtent pas attention, les professionnels du secteur risquent de peiner à rattraper leur retard ou d'avoir à lutter pour leur survie ; La réglementation politisée se poursuivra à court terme : les gouvernements continueront de cibler le secteur au moyen de mesures populaires touchant à la transparence, en tous cas à court terme ;

: les gouvernements continueront de cibler le secteur au moyen de mesures populaires touchant à la transparence, en tous cas à court terme ; La guerre des relations publiques passera un cap : le public soutiendra davantage le secteur et conduira à un assouplissement des réglementations à but purement politique ;

: le public soutiendra davantage le secteur et conduira à un assouplissement des réglementations à but purement politique ; Le secteur des services aux entreprises continuera de se métamorphoser : la demande de mise à l'échelle des clients entraînera une consolidation plus poussée. L'évolution des conditions peut également entraîner une consolidation entre différentes juridictions, certaines rencontrant des difficultés à - ou en ne choisissant de ne pas - supporter le fardeau des modifications réglementaires en cours ;

: la demande de mise à l'échelle des clients entraînera une consolidation plus poussée. L'évolution des conditions peut également entraîner une consolidation entre différentes juridictions, certaines rencontrant des difficultés à - ou en ne choisissant de ne pas - supporter le fardeau des modifications réglementaires en cours ; Les marchés émergents gagneront en importance : les activités sur les marchés émergents, notamment le Moyen-Orient, la Chine et l'Inde, devraient se développer rapidement au cours des prochaines années.

Pour un examen plus approfondi du rapport Vistra 2020, veuillez le télécharger à l'adresse suivante: http://www.vistra.com/sites/default/files/vistra_2020_report_2018.pdf. Pour plus d'informations sur Vistra, consultez le site: http://www.vistra.com.

