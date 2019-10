Édition 2019 du festival Dancing in Autumn : remplacer les langues par des mouvements corporels pour lancer de nouveaux courants de pensée

TAIPEI, 11 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement en 2010, la série d'évènements Dancing in Autumn (Danser en automne) est devenue l'un des festivals de danse les plus importants d'Asie. En effet, il présente des œuvres de différents styles d'artistes et de groupes artistiques hors du commun pour réfléchir sur diverses questions contemporaines ainsi que pour lancer des dialogues avec le public sous différentes perspectives.

Du 10 octobre au 24 novembre, la série d'évènements Dancing in Autumn 2019 présentera neuf programmes au Théâtre national, au Théâtre expérimental et au théâtre Cloud Gate. Parmi les artistes participants figurent LIN Hwai-min, CHENG Tsung-lung, HO Hsiao-mei et SU Wen-chi de Taïwan, Akram Khan du Royaume-Uni et le TAO Dance Theatre de Chine. En outre, le Canadien Frédérick Grave, les Belges Jan Martens et Damien Jalet et la Danoise Mette Ingvartsen se rendront à Taïwan pour la première fois pour converser avec le public local. Mais ce n'est pas tout : les jeunes chorégraphes Taïwanais, TIEN Hsiao-Tzu, CHENG Hao et SU Pin-Wen, présenteront également les nouveaux points de vue de la nouvelle génération.

« Un bon théâtre n'est pas seulement un lieu qui offre des performances de grande qualité, mais également un lieu où nous pouvons explorer et produire un effet sur la société. C'est pourquoi, à la suite du vibrant TIFA, du NTCH IDEAS Lab et du triomphant Summer Jazz Party, le NTCH présente la série d'évènements Dancing in Autumn pour remettre en cause les valeurs existantes de la société à travers l'expression artistique », a souligné le directeur général et artistique du NTCH, LIU Yi-Ruu. « Par conséquent, toutes les œuvres ne font pas forcément valoir l'esthétique traditionnelle. Certaines peuvent même rendre les gens abasourdis et désagréables. Mais chacun d'entre ont un point commun : celui de poser des questions franches et de répondre sans détour », ajoute-t-il.

Avec la disparition accélérée des frontières entre les différentes formes artistiques, un festival d'art doit évoluer pour refléter la tendance du développement des arts contemporains. Ainsi, à partir de 2020, la biennale du Dancing in Autumn et le Festival international des arts du théâtre seront combinés en un seul festival annuel pour que les artistes puissent lancer des réflexions et des débats centrés sur des questions importantes d'ordre social. Selon le NTCH, ce festival devrait être le plus provocateur des arts du spectacle de Taïwan.

Le 24 novembre, le Théâtre expérimental sera transformé en piste de danse pour la soirée de clôture intitulée Stop Talking, Start Dancing! (Arrêtez de parler, commencez à danser !). Outre l'animation d'un DJ en direct, cinq artistes en résidence de l'année sabbatique 2019 rejoindront également le public dans la joie de la danse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://reurl.cc/xD03oL

Site Internet du festival Dancing in Autumn 2019 :https://reurl.cc/xD03oL

