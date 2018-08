Edition Sportiva: Alles gaat veranderen bij de 'Wiesnzelt' op de Stiglmaierplatz: nieuwe partnerschap, nieuw ontwerp, nieuwe imago

MÜNCHEN, August 10, 2018 /PRNewswire/ --

Na de spectaculaire gastronomische hervorming van de Löwenbräukeller, opent evenementexpert Philip Greffenius dit jaar de 'Wiesnzelt' op de Stiglmaierplatz, die nu al 11 jaar bestaat. Hij zal samenwerken met de eigenaars Eduard Reinbold en familie en de houder Ludwig Reinbold. Ze beginnen aan hun eerste jaar van samenwerking met een nieuw ontwerp en een exclusief concept. "Alles wordt anders", verklaart Ludwig Reinbold. "Jonger, opwindender, leuker, dé 'trekpleister' tijdens het Oktoberfest, zowel voor bezoekers aan de Festsaal (feesthal) als voor de clubbers. De 'Wiesnzelt' wordt een waar juweeltje". "We zijn van plan om op onze locatie een uniek concept te introduceren voor het Oktoberfest. De Festsaal zal zoals gewoonlijk traditioneel vermaak bieden, terwijl de Turmstueberl, de Bennosaal en de terrassen speciaal voor het Oktoberfest volledig veranderd zullen worden in een ongedwongen en indrukwekkende clubbingscene", zegt Philip Greffenius.

De 'Wiesnzelt' op de Stiglmaierplatz is van 21 september tot 6 oktober 2018 open vanaf 18.30 uur, met een aanbod dat perfect aansluit bij de feesttentstemming en de sfeer van het Oktoberfest, met alles erop en eraan. De muzikale animatie komt opnieuw voor rekening van de legendarische cultband 'Bergluft' met zanger Tobi Schwarz-Gewallig. En als het licht dan geleidelijk aan begint te dimmen over het terrein van het Oktoberfest, dan komt de 'Wiesnzelt Clubbing' vanaf 22.00 uurpas echt op gang. Het programma bestaat uit drie delen, inclusief de opzwepende ritmes van DJ Giulia Siegel. De gasten kunnen hier dansen, feestvieren en flirten tot in de vroege ochtenduren, zonder avondklok!

Het hoogtepunt: ongeduldige feestgangers kunnen tijdens het Oktoberfest op de avond tevoren als eersten genieten van een biertje met de zogenaamde 'Vroege start' op vrijdag 21 september vanaf 18.30 uur.

Ook geschikt voor grote groepen! Voor hen die een exclusieve avond wensen is er een VIP Clubbing-pakket met een privélounge, persoonlijke VIP-diensten en een drankenpakket.

Tickets en informatie beschikbaar via http://www.daswiesnzelt.de

Openingstijden van 21 september tot 6 oktober 2018

Festsaal 'Wiesnzelt' op de Stiglmaierplatz vanaf 41 euro per persoon

Vrijdag 21 september Vroege start vanaf 18.30 uur.

Donderdagen vanaf 19.30 uur

Vrijdagen en zaterdagen vanaf 18.30 uur

'Wiesnzelt' Clubbing op de Stiglmaierplatz vanaf 10 euro per persoon

Maandagen - zaterdagen vanaf 22.00 uur

