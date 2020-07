EDM Council lança o grupo de trabalho de gerenciamento de dados na nuvem para o desenvolvimento de uma estrutura de melhores práticas visando agilizar a adoção da nuvem

NOVA YORK e LONDRES, 30 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- O EDM Council, a associação comercial líder em gerenciamento de dados, lançou o grupo de trabalho de melhores práticas das Capabilidades de Gerenciamento de Dados na Nuvem (Cloud Data Management Capabilities - CDMC). O novo grupo inclui a participação da Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud e Microsoft Azure, assim como de mais de 20 empresas importantes do setor financeiro. O grupo de trabalho foi formado para o desenvolvimento de uma estrutura de melhores práticas de CDMC de código aberto visando agilizar a adoção da nuvem e automatizar os controles associados. O grupo de trabalho do EDM Council é coliderado pela Morgan Stanley e Refinitiv, com o gerenciamento de projeto executado pela Capco.

As implementações da nuvem geralmente enfrentam uma série comum de desafios de dados complexos, operacionais, de tecnologia e de controle. O setor também não dispõe de uma estrutura comum completa de melhores práticas de gerenciamento de dados na nuvem. O grupo de trabalho abordará estas deficiências desenvolvendo a estrutura de melhores práticas de código aberto baseada no Data Management Capability Assessment Model (DCAM®) (Modelo de Avaliação das Capabilidades do Gerenciamento de Dados) do EDM Council. O DCAM é uma estrutura formal usada para avaliar as capabilidades de gerenciamento de dados da empresa e é mantido pelo EDM Council. O DCAM utiliza um modelo de pontuação consistente adotado globalmente por 60% das organizações financeiras que usam estruturas de gerenciamento de dados.

Embora esteja focada atualmente no setor de serviços financeiros, a iniciativa será expandida entre indústrias para ajudar as empresas em canais verticais múltiplos a navegar a complexidade crescente da adoção da nuvem. As regras de segurança e privacidade dos dados obtiveram um foco ainda maior em nível global quando a pandemia da covid-19 forçou empresas a implementar o trabalho remoto e a reavaliar as estratégias empresariais. Isso elevou as pressões de margens e custo, levando companhias a acelerar a adoção da nuvem e alavancar novas práticas de gerenciamento de dados.

"Estamos vivenciando um momento transformacional no gerenciamento de dados. O setor está desenvolvendo rapidamente a necessidade de acessar e extrair com segurança o valor de volumes exponenciais de dados através da nuvem", disse John Bottega, presidente do EDM Council. "É imperativo que as empresas implementem melhores práticas de gerenciamento de dados em suas estratégias na nuvem. Temos certeza de que o grupo de trabalho de CDMC desempenhará um papel significativo na elaboração da estrutura de melhores práticas para o benefício de todos os setores."

Sobre o EDM Council

O EDM Council é uma associação global sem fins lucrativos criada para promover a prática da análise e gerenciamento de dados como uma prioridade empresarial e operacional. O Conselho é o principal defensor global do desenvolvimento e implementação de padrões de dados, melhores práticas e programas abrangentes de treinamento e certificação. Com acima de 200 organizações-membros globais que representam mais de 10.000 profissionais de dados nas Américas, na região da Europa, Oriente Médio e África, e Ásia-Pacífico, o EDM Council fornece um espaço onde profissionais de dados podem interagir, comunicar-se e contribuir para os desafios e conquistas da análise e gerenciamento de dados, assim como para funções organizacionais críticas. Para mais informações acesse https://edmcouncil.org/.

