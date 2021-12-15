EDM Council представляет первых авторизованных партнеров по созданию инфраструктуры для управления данными глобальной сети (CDMC)

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- EDM Council, международная межотраслевая ассоциация по управлению данными и аналитике, представила программу для авторизованных партнеров (CAP) по созданию инфраструктуры для управления данными глобальной сети (CDMC). Программа CAP призвана поддержать компании, желающие пройти независимую оценку или сертификацию своих возможностей управления облачными данными. Специалисты компаний-партнеров программы CAP проходят обучение и сертификацию в EDM Council и получают лицензию для проведения оценки и сертификации в соответствии со стандартами CDMC.

28 сентября инфраструктура CDMC начала свою работу в различных отраслях. Она представляет собой комплексную структуру для оценки возможностей управления облачными данными. Разработанные стандарты сертификации помогут компаниям завоевать доверие клиентов и ускорить внедрение облачных технологий. Инфраструктура CDMC охватывает шесть категорий по 14 направлениям, включая 37 компонентов, которые позволяют компаниям эффективно управлять своими облачными, мультиоблачными и гибридными облачными средами. К упомянутым шести категориям относится управление данными и их подотчетность, каталогизация и классификация, скорость доступа к данным и их обработки, защита и конфиденциальность данных, жизненный цикл данных, а также техническая архитектура. Кроме того, в CDMC входят 14 ключевых элементов управления конфиденциальностью данных в облаке.

Ниже приводится список авторизованных партнеров CDMC, которые прошли сертификацию согласно принятым стандартам и могут оказывать соответствующие консалтинговые услуги:

Aegis Data Management

Areus

Arrayo

BigID

Capco

Credera

DTSQUARED

Element 22

EY

First Derivative

FIT Strategy

Google

IBM

Informatica

Infornite

KPMG

LSEG

Microsoft

Oliver Wyman

Ortecha

Quaylogic

SAIC

SmartStreams

TietoEVRY

Treliant

Transform Digital Technology

UST

Процесс разработки инфраструктуры CDMC занял полтора года. Помимо рабочей группы EDM Council в нем участвовали более 100 компаний и 300 отраслевых экспертов, в том числе ведущие финансовые, консалтинговые и технологические компании, в частности Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM и Microsoft. Рабочую группу возглавили Morgan Stanley и LSEG, а управление проектами осуществляет Capco.

«Появление инфраструктуры CDMC стало переломным моментом в области управления облачными данными. Ранее в этой сфере отсутствовали межотраслевые стандарты для анализа и измерения ключевых возможностей управления данными, которые начинают играть все более значительную роль по мере усложнения облачных технологий и их масштабного внедрения, — заявил главный операционный директор и соучредитель ассоциации EDM Council Майк Меритон (Mike Meriton). — В рамках нашей программы для авторизованных партнеров CDMC компании могут провести независимую оценку своих облачных инициатив, чтобы убедиться в верности выбранного направления».

Более подробная информация о программе для авторизованных партнеров CDMC и требованиях к ее участникам представлена по адресу: https://edmcouncil.org/page/cap-partner . Для доступа к инфраструктуре CDMC требуется лицензия. Ее можно бесплатно скачать на веб-сайте ассоциации, членство не обязательно. Для получения более подробной информации и скачивания бесплатной лицензии CDMC посетите веб-сайт edmcounci.org .

Информация об ассоциации EDM Council

EDM Council — международная ассоциация, созданная для усовершенствования процедур управления данными и анализа в качестве приоритетного вида деятельности. EDM Council содействует разработке и внедрению стандартов данных, передового опыта и комплексных программ обучения и сертификации. Членами ассоциации EDM Council являются более 250 международных компаний из Северной и Южной Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки и Азии, а также свыше 10 тысяч специалистов в области управления данными. Данная ассоциация представляет собой платформу для взаимодействия, общения и совместной работы над решением проблем и новаторством в области управления данными и аналитики. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт https://edmcouncil.org /, а также следите за нашими новостями в LinkedIn и Twitter .

SOURCE EDM Council