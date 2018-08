EDP est la première entreprise du secteur de l'électricité au Brésil à implanter une solution blockchain pour la production d'énergie décentralisée en utilisant la technologie de RIDDLE&CODE

Energias de Portugal (EDP), le leader de l'innovation dans le secteur de l'électricité au Brésil, devient le premier du marché à appliquer la technologie blockchain pour la mesure et l'enregistrement de la consommation d'énergie ainsi que la production d'énergie décentralisée de ses consommateurs. Cette solution révolutionnaire facilite la gestion de l'énergie produite par les installations solaires et utilisée par les consommateurs, également appelés « prosommateurs », qui consomment et produisent de l'énergie simultanément.





Le projet a été élaboré en partenariat avec le leader autrichien de l'innovation RIDDLE&CODE, qui a développé une plaque cryptographique inamovible. En attachant ces plaques aux compteurs électriques domestiques, il est désormais possible de mesurer la co-consommation de chaque utilisateur et de faciliter le calcul des tarifs, coûts et taxes - sans avoir besoin d'installer des compteurs intelligents. Il est donc possible de facturer en toute sécurité un excès d'énergie ou de prévoir une réduction sur la facture.

Parmi les avantages de cette solution, on peut citer la gestion améliorée de la production d'énergie décentralisée avec la connexion des trois agents impliqués: le distributeur, le consommateur et l'usine de production décentralisée. Elle garantit la véracité, la transparence et la traçabilité des données, la possibilité d'enregistrement du client et le relevé à distance des compteurs conventionnels. L'objectif de cette solution basée sur la technologie blockchain est de garantir l'évolutivité ainsi que la durabilité de l'ensemble du système.

D'après la directrice executive de l'innovation d'EDP, Lívia Brando, « la mise en œuvre de cette solution innovante a permis de transformer un processus complexe en quelque chose de simple, efficace et sécurisé pour les parties concernées, encourageant ainsi la production d'énergie décentralisée au Brésil ».

« Nous avons développé une solution évolutive, sûre et économique en combinant le système informatique d'EDP avec une technologie blockchain de pointe. En même temps, nous permettons une approche commerciale totalement nouvelle pour les sociétés d'énergie avec la technologie existante », a déclaré Alexander Koppel, PDG de RIDDLE&CODE.

