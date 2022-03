Educación No Puede Esperar anuncia una donación de 5 millones de dólares para ayudar a Ucrania

La Educación No Puede Esperar anuncia una donación con efecto catalizador de 5 millones de dólares del mecanismo de respuesta rápida a las emergencias para ayudar a Ucrania, y hace un llamamiento urgente para recaudar otros 20 millones

NUEVA YORK, 16 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- En respuesta a la grave crisis humanitaria que está teniendo lugar en Ucrania, La Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en inglés) y sus asociados estratégicos han anunciado hoy una donación con efecto catalizador de 5 millones de dólares, que servirá para intensificar la respuesta mundial de educación en situaciones de emergencia a un conflicto que ha afectado a 5,7 millones de infancias en edad escolar y ha puesto en peligro cientos de miles de vidas.

Esta donación con efecto catalizador del mecanismo de respuesta rápida a las emergencias de ECW también pretende movilizar otros 20 millones de dólares en financiación, a fin de satisfacer las necesidades expuestas en el reciente llamamiento urgente de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para responder a las apremiantes necesidades de asistencia humanitaria en Ucrania. La donación, que estará gestionada por Save the Children y UNICEF, se centrará en proteger el bienestar de los niños y niñas afectados por el conflicto de Ucrania. Una vez que las condiciones lo permitan, la donación proporcionará acceso continuo a educación y apoyo psicosocial a los niños, niñas y adolescentes afectados por el deterioro de la situación a consecuencia de la ofensiva militar que inició la Federación de Rusia el 24 de febrero.

El llamamiento urgente busca beneficiar a 875.000 infancias y docentes afectados por la situación de emergencia, de los que aproximadamente 150.000 niños y niñas en edad escolar serán destinatarios de la donación con efecto catalizador de ECW. La Educación No Puede Esperar y sus asociados estratégicos adaptarán la respuesta a medida que la situación evolucione, ya que las necesidades educativas a largo plazo en Ucrania y los Estados limítrofes siguen sin estar claras y podrían superar las proyecciones iniciales.

Más de 3 millones de personas refugiadas ya han huido a países vecinos, y se está produciendo un desplazamiento interno considerable. Las escuelas y los centros educativos están cerrados en toda Ucrania. Además, según informes recientes, se han producido ataques contra escuelas, hospitales y otras instalaciones civiles. El llamamiento urgente de la OCHA estima que 2,2 millones de infancias necesitarán asistencia educativa.

"Los niños, niñas y adolescentes de Ucrania están atrapados en un terrible conflicto armado y se ven obligados a cruzar las fronteras hacia otros países. De la noche a la mañana, la violencia ha destrozado sus vidas. Desde La Educación No Puede Esperar hacemos todo lo posible, junto con nuestros asociados, para proporcionar acceso continuo a la educación. Se trata de un aspecto fundamental para ayudarles a sobrellevar el trauma que están sufriendo y proporcionarles una dosis de esperanza a la que aferrarse durante estos momentos extremadamente difíciles", afirmó Yasmine Sherif, Directora de La Educación No Puede Esperar, el fondo global de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas.

Las infancias afectadas por la crisis en Ucrania no solo están viendo cómo se les niega el derecho a la educación a consecuencia del conflicto, sino que también corren un gran riesgo de sufrir daños físicos y emocionales graves. La capacidad para aprender se ve gravemente afectada por la exposición aguda y continuada al trauma y el estrés psicológico relacionados con los conflictos, lo que incrementa el riesgo de padecer fracaso escolar y desarrollar mecanismos de supervivencia negativos.

En épocas de crisis, las niñas y niños sin escolarizar corren un mayor riesgo de ser víctimas de abusos y explotación, trata de personas, violencia de género, embarazos precoces y reclutamiento por parte de grupos armados. En este sentido, las niñas adolescentes son especialmente vulnerables.

"Hacemos un llamamiento a nuestros asociados y donantes estratégicos –de los sectores público, privado y filantrópico– para que se unan a las iniciativas de La Educación No Puede Esperar e intensifiquen su ayuda, con el fin de reunir con urgencia los 20 millones de dólares que completarían la financiación necesaria para apoyar las intervenciones de educación en situaciones de emergencia, imprescindibles para los niños, niñas y adolescentes de Ucrania, que se están llevando la peor parte de esta violencia sin sentido", afirmó Sherif.

