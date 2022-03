Education Cannot Wait kondigt $ 5 miljoen dollar beurs in Oekraïne aan met een dringende oproep om $ 20 miljoen dollar aan extra financiering

Engels | Frans| Spaans | Arabisch

NEW YORK, 16 maart 2022 /PRNewswire/ -- Als reactie op de enorme humanitaire crisis in de Oekraïne, hebben Education Cannot Wait (ECW) en zijn strategische partners vandaag een katalytische beurs van 5 miljoen dollar aangekondigd om het wereldwijde onderwijs in noodsituaties te versterken als reactie op een conflict dat het leven van 5,7 miljoen schoolgaande kinderen op zijn kop heeft gezet en honderdduizenden levens in gevaar brengt.

De beurs van ECW is ook bedoeld om te helpen bij het mobiliseren van meer dan 20 miljoen dollar aan financiering om te voldoen aan de behoeften die zijn beschreven in de Flash Appeal van OCHA, die onlangs is gelanceerd om te voldoen aan de dringende humanitaire behoeften in Oekraïne. De beurs wordt beheerd door Save The Children en UNICEF, die zich richten op het beschermen van het welzijn van de door het conflict getroffen meisjes en jongens van Oekraïne. Zodra de omstandigheden het toestaan, zal de beurs permanente toegang tot onderwijs en psychosociale steun bieden aan de kinderen en adolescenten die worden getroffen door de verslechterde situatie na het militaire offensief van de Russische Federatie, dat op 24 februari is begonnen.

De Flash Appeal richt zich op 875.000 kinderen en leraren die door de crisis worden getroffen, waarvan ongeveer 150.000 schoolgaande meisjes en jongens zouden kunnen profiteren van de katalytische beurs van ECW. ECW en zijn strategische partners zullen de respons aanpassen naarmate de situatie zich ontwikkelt, aangezien de behoeften aan langetermijnonderwijs in Oekraïne en de aangrenzende landen onduidelijk blijven en de eerste prognoses mogelijk overtreffen.

Meer dan drie miljoen vluchtelingen zijn al naar de buurlanden gevlucht, en ook in het binnenland zijn veel mensen op de vlucht. Scholen en onderwijsinstellingen in Oekraïne zijn in het hele land gesloten, en recente rapporten wijzen op aanvallen op scholen, ziekenhuizen en andere burgerdoelen. De Flash Appeal van OCHA schat dat 2,2 miljoen kinderen steun nodig zullen hebben op het gebied van onderwijs.

"De kinderen en pubers van Oekraïne zitten gevangen in een vreselijk gewapend conflict en een gedwongen vlucht over de grens. Hun leven is van de ene op de andere dag op brute wijze aan gruzelementen. Education Cannot Wait en onze partners doen wat we kunnen om permanente toegang tot onderwijs te bieden. Dit is van cruciaal belang om het trauma op te vangen dat ze ervaren en om enige hoop te bieden waar ze zich in deze uiterst moeilijke tijd aan kunnen vasthouden," aldus Yasmine Sherif, directeur van Education Cannot Wait, het wereldwijde fonds van de Verenigde Naties voor onderwijs in noodsituaties en langdurige crises.

In tijden van crisis lopen kinderen die niet naar school gaan een verhoogd risico op misbruik en uitbuiting, handel, gender-gerelateerd geweld, zwangerschap op jonge leeftijd en rekrutering door gewapende groepen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

SOURCE Education Cannot Wait