Education Cannot Wait lance un appel à un financement urgent de 1,5 milliard de dollars pour aider 20 millions d'enfants touchés par les crises

NEW YORK, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait ( ECW ) a appelé les dirigeants du monde entier à fournir un financement urgent de 1,5 milliard de dollars américains pour aider le Fonds mondial de l'ONU pour l'éducation dans les situations d'urgence et ses partenaires stratégiques à apporter un soutien à 20 millions d'enfants touchés par les crises au cours des quatre prochaines années.

‘ECW’s case for investment is our case for humanity. It is our collective plea to achieve the Sustainable Development Goals and universal human rights.’ - Yasmine Sherif, Director, Education Cannot Wait.

Le nouveau Plaidoyer pour l'investissement et le Plan stratégique 2023-2026 d'ECW établissent une nouvelle vision audacieuse pour le fonds mondial révolutionnaire des Nations Unies, qui a mobilisé plus d'un milliard de dollars américains et offert un soutien direct à près de 7 millions d'enfants depuis sa création en 2016, en plus d'aider 31,2 millions enfants grâce à sa réponse à la COVID-19.

Selon une analyse récente d'ECW, jusqu'à 222 millions de filles et de garçons touchés par la crise ont besoin d'un soutien éducatif urgent. Parmi ces enfants, plus de 78 millions ne sont pas scolarisés et environ 120 millions d'entre eux ne possèdent pas les compétences minimales en lecture ou en mathématiques.

Des dirigeants de pays, des donateurs et d'autres défenseurs mondiaux se joignent à la campagne internationale #222MillionDreams d'ECW en vue de la Conférence de haut niveau sur le financement du Fonds, qui aura lieu à Genève en février 2023.

« Malgré son importance vitale, l'éducation dans les situations d'urgence reste chroniquement sous-financée, alors que les besoins des personnes touchées augmentent », a déclaré Ignazio Cassis, président de la Confédération suisse à l'appui de la campagne #222MillionDreams .

Dans un contexte de crises telles que la guerre en Ukraine, la hausse des déplacements forcés, le spectre de la famine dans le Sahel et l'Afrique de l'Est et d'autres crises encore, les appels au financement de l'éducation dans les situations d'urgence ont permis de lever 2,9 milliards de dollars en 2021, par rapport à 1,4 milliard de dollars l'année précédente, selon une analyse du rapport annuel sur les résultats d'ECW .

« Notre plaidoyer pour l'investissement est notre appel à l'humanité. Il s'agit de notre appel collectif pour la réalisation des Objectifs de développement durable et des droits universels de l'homme », a déclaré Yasmine Sherif, directrice d'ECW.

Le plaidoyer pour l'investissement d'ECW présente une proposition de valeur « pour créer un monde où tous les enfants et adolescents touchés par des crises peuvent apprendre gratuitement, en toute sécurité et sans crainte ». Le document contient des informations importantes sur les efforts déployés par le Fonds afin de faire face à la crise climatique, de mobiliser le secteur privé, d'assurer l'égalité entre les sexes, de catalyser le soutien politique et d'améliorer les interventions souples et à fort impact visant à aider ceux qui en ont le plus besoin.

« Investir dans l'éducation c'est investir dans la paix, la stabilité et la prospérité. En effet, l'éducation représente notre investissement dans l'avenir », a indiqué Alicia Herbert, présidente du comité exécutif d'ECW.

Les personnes qui cherchent à faire une différence peuvent appeler les dirigeants à agir en utilisant le hashtag #222MillionDreams et en faisant des dons individuels à ECW.

