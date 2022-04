ÉDUCATION SANS DÉLAI, AVEC SES PARTENAIRES STRATÉGIQUES, INTENSIFIE SON INTERVENTION ÉDUCATIVE RÉGIONALE EN MOLDAVIE DANS LE CADRE DE LA CRISE UKRAINIENNE ET ATTEINT 6,5 MILLIONS DE DOLLARS (ENVIRON 6 MILLIONS D'EUROS) POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES TOUCHÉS PAR LA CRISE

Au cours de la mission de haut niveau, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a annoncé une contribution supplémentaire de 18 millions de dollars (environ 16,5 millions d'euro) au fonds global de placement spéciale d'ECW pour continuer à soutenir les interventions éducatives de ce dernier dans les pays touchés par les crises dans le monde entier. Cette contribution fait des États-Unis le troisième plus grand donateur d'ECW, le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence ou de crise prolongée, après l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Selon les estimations, près de 30 millions de dollars (environ 27,4 millions d'euros) manqueraient encore au financement de l'intervention éducative en situation d'urgence en Ukraine. ECW invite donc les donateurs et les partenaires stratégiques à mettre urgemment à disposition des financements supplémentaires pour répondre à la crise humanitaire de grande ampleur qui se déroule actuellement dans la région.

Selon de récents rapports, environ 400 000 personnes ont traversé la frontière pour se rendre en Moldavie et fuir l'intensification du conflit en Ukraine depuis février. Même si la majorité d'entre elles ont poursuivi leur voyage vers d'autres pays voisins et vers l'Europe occidentale, il est estimé qu'environ 100 000 réfugiés sont toujours présents en Moldavie à l'heure actuelle. Ce chiffre inclut environ 50 000 enfants réfugiés, dont seulement 1 800 qui sont actuellement scolarisés.

« Les enfants réfugiés ukrainiens ont fui une guerre brutale ; ils sont arrivés en Moldavie privés de leurs possessions et traumatisés. Ils sont extrêmement vulnérables et ont besoin d'un soutien immédiat. Les écoles publiques sont ouvertes aux enfants réfugiés, mais leur capacité est largement dépassée. Il est urgent de fournir des services de santé mentale et psychosociaux, d'assurer l'assainissement et de renforcer les effectifs d'enseignants pour répondre à l'afflux d'enfants réfugiés de niveau scolaire ou préscolaire. En mettant en place une réponse coordonnée et commune en Moldavie, nous pouvons agir rapidement. Nous sommes donc en mesure d'agir dès maintenant », a déclaré Yasmine Sherif, directrice d'Éducation sans délai.

« Le Royaume-Uni, en tant qu'un des plus grands donateurs d'ECW, s'engage à protéger le droit à l'éducation de tous les enfants, notamment ceux touchés par la crise. Nous nous tenons prêts à soutenir une intervention éducative coordonnée pour les enfants réfugiés ukrainiens. La priorité doit être donnée à l'éducation en tant que composante essentielle de l'intervention humanitaire en Ukraine », a ajouté Alicia Herbert, directrice de l'éducation, du genre et de l'égalité et envoyée sur le genre au FCDO.

« Pour les enfants dont la vie a été bouleversée, l'éducation offre une stabilité et un espoir essentiels pour l'avenir. Theirworld annoncera un financement supplémentaire afin de soutenir les projets éducatifs pour les réfugiés dans les semaines à venir. Nous tirons parti de nos expériences acquises au cours d'autres urgences et menons campagne pour garantir que 10 % du financement provenant des donateurs pour les interventions humanitaires est alloué à l'éducation », a déclaré Justin van Fleet, président de Theirworld.

« L'éducation est fondamentale pour permettre aux réfugiés de vivre dans la dignité, et constitue l'un des premiers services demandés. Nous sommes très reconnaissants envers les autorités, enseignants et communautés moldaves pour le soutien qu'ils nous apportent dans l'accueil des apprenants réfugiés », ajoute Francesca Bonelli, représentante du HCR en Moldavie.

Selon Maha Damaj, représentante de l'UNICEF en Moldavie, « les fermetures d'établissements scolaires en raison de la COVID-19 nous ont appris que la perte d'apprentissage représente bien plus que des journées d'école manquées. En Moldavie, l'UNICEF œuvre aux côtés de ses partenaires pour aider les enfants réfugiés en provenance d'Ukraine à reprendre possession de leur parcours éducatif dans un environnement sûr et protecteur qui favorise leur résilience face aux traumatismes de la guerre ».

La guerre fait courir aux enfants et adolescents vivant en Ukraine d'énormes risques. Selon des estimations récentes, près de 5 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine et 7,1 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. L'éducation de tous les enfants ukrainiens en âge d'être scolarisés a été interrompue par le conflit ; selon les dernières estimations, plus de 900 établissements scolaires ont été détruits ou endommagés dans les combats, et pas moins de 3,3 millions d'enfants en âge d'être scolarisés ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence.

Cette nouvelle subvention d'ECW répondra à l'évolution rapide de la situation et soutiendra le cadre normatif du gouvernement moldave qui permet l'inclusion des enfants réfugiés au système éducatif national. Dans le cadre de son intervention globale dans le contexte de la crise, la subvention complètera la première réponse en situation d'urgence en Ukraine d'ECW, qui s'élève à 5 millions de dollars (environ 4,6 millions d'euros). ECW collabore avec les gouvernements, donateurs, organismes des Nations Unies, organisations de la société civile et autres partenaires stratégiques pour assurer la poursuite de l'éducation des enfants touchés par la crise.

À propos d'Éducation sans délai (ECW) :

Éducation sans délai (ECW) est le fonds mondial des Nations Unies pour l'éducation en situation d'urgence ou de crise prolongée. Nous soutenons l'éducation de qualité pour les filles et les garçons réfugiés, les déplacés internes et les autres enfants touchés par des crises, pour que nul ne soit laissé pour compte. Éducation sans délai s'appuie sur un système multilatéral pour améliorer la vitesse des interventions en période de crise et connecter les programmes d'interventions de secours immédiat et à long terme via un programme pluriannuel. Éducation sans délai travaille en étroite collaboration avec des gouvernements, des donateurs publics et privés, des organismes des Nations Unies, des organisations de la société civile, et d'autres acteurs de l'aide humanitaire et de l'aide au développement pour gagner en efficacité et décloisonner les interventions. Éducation sans délai lance un appel urgent aux donateurs des secteurs public et privé afin d'obtenir un soutien plus important pour venir en aide à davantage d'enfants et de jeunes vulnérables.

