Edycja online 131. Targów Kantońskich odbędzie się w dniach 15-24 kwietnia

Aby stworzyć jeszcze lepsze warunki do nawiązywania współpracy handlowej, Targi Kantońskie cały czas optymalizują funkcje i usługi usprawniające i wspierające interakcje i transakcje handlowe pomiędzy uczestnikami wydarzenia, aby ułatwić im odkrywanie potencjału rynkowego w Chinach.

Targi organizują szereg wydarzeń promocyjnych w różnych formułach, które mają na celu wspierać współpracę firm zagranicznych i chińskich. W celu zaprezentowania rozwoju inteligentnej produkcji w Chinach przygotowane zostaną przyciągające uwagę działania zatytułowane „Discover Canton Fair with Bee and Honey" („Odkrywaj Targi Kantońskie z Pszczołami i Miodem") w 8 różnych obszarach tematycznych. Wśród innych działań warto wymienić „Trade Bridge" („Most Handlowy"), na które zarejestrowało się już 20 czołowych firm międzynarodowych, takich jak Auchan, Telos, X5 czy Koper, jak również 400 profesjonalnych nabywców. Działania te będą obejmować dopasowywanie firm międzynarodowych do producentów chińskich, jak również kupujących reprezentujących kluczowe klastry przemysłowe i zagraniczne marki.

Na wydarzenia zaproszeni zostaną eksperci z międzynarodowych agencji promujących handel, stowarzyszeń biznesowych, think tanków i podmiotów świadczących usługi handlowe, którzy podzielą się wiedzą na temat polityki handlowej, tendencji rynkowych, przewag i trendów branżowych. Wygłoszona zostanie m.in. prezentacja specjalistów z PwC na temat interpretacji polityki handlowej i analizy rynkowej w aspekcie Regionalnych Wszechstronnych Partnerstw Handlowych (RCEP), a także przedstawiony zostanie raport SGS Group na temat najnowszych trendów w branżach wysokiej wartości.

Udział w Targach Kantońskich jest bezpłatny dla wystawców i transgranicznych platform e-handlowych biorących udział w wydarzeniach towarzyszących. Kupujący będą mogli odkryć nowe możliwości współpracy i podjąć wspólne działania rozwojowe tutaj .

