Een historische week voor SwissBorg met rally naar de CMC-top 100

Staking: stake CHSB om Premiumlid te worden en betaal geen commissie op Bitcoin en CHSB (beschikbaar voor koop- en verkooptransacties tegen fiat valuta)‍ Bescherm en Burn: 20% van de inkomsten uit de transactiekosten wordt alleen gebruikt om SwissBorg Tokens terug te kopen op de secundaire markt als de prijs in een bearish zone terechtkomt (onze indicator is een bewegingsgemiddelde van 20 dagen), bestellingen worden automatisch geplaatst om deze te kopen en te burnen. Mettertijd neemt de voorraad in omloop af terwijl de liquiditeit toeneemt‍ Stemrecht: neem deel aan de toekomst van SwissBorg door te stemmen in referendums‍ Meritocratie: verdien beloningen door bij te dragen aan het SwissBorg ecosysteem‍

Met de CHSB multi-nutstoken van SwissBorgen, kunnen houders staken om gratis in Bitcoin handelen .

Gevraagd naar het recente succes van SwissBorg's token, antwoordt Anthony Lesoismier, medeoprichter van SwissBorg's: "Onze community heeft al vanaf het begin vertrouwen in ons en we werken er hard aan onze visie te realiseren. Nooit hebben we de prijs of het volume van de token gemanipuleerd. Dankzij de steun van onze community zien wij een glansrijke toekomst!"

Met een verfijnde financiële engine, geeft de Wealth app de gebruiker de vrijheid en veiligheid om eenvoudig Bitcoins en andere digitale activa te kopen. De app's Smart Engine analyseert honderden handelsparen om de beste prijs executie te vinden in lokale of cryptovaluta. De app ondersteunt 10 (binnenkort 17) lokale valuta en voegt nieuwe tokens toe, zoals USDC.

De in Lausanne gevestigde fintech, onder leiding van een dynamisch en divers team ingenieurs en professionals, heeft in 2017/18 een van de meest succesvolle ICOʹs in Zwitserland uitgevoerd.

Activa van individuen worden beschermd met geavanceerde veiligheid, MPC-cryptografie en identiteitsverificatie. De Activa Analyse-functionaliteit maakt gebruik van AI voor het geven van voorspellingen op uurbasis voor ieder activum op gebruikers te assisteren bij hun besluitvorming.

In 2018 ontwikkelde de startup de Community app, een Bitcoin prognosespel, als een instrument voor opleiding en gemeenschapsvorming. Meer dan 100.000 actieve spelers leren de cryptomarkt beter te begrijpen aan de hand van artikelen, videoʹs en indicators.

SwissBorg's showcaseproduct werd deze lente gelanceerd in 40 landen en in juli zijn dat er nog eens 70. De SwissBorg Wealth app is een smart wallet beschikbaar op Android & iOS die expertise over de cryptomarkt in handen van de gebruiker legt. De app creëert en bekrachtigt de beste prijs, zonder verborgen kosten, uit verschillende exchanges in één uniek account.

