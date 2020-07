Een Nieuw Tijdperk van Precisie-Valuta: Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) Sluit Samenwerkingsovereenkomst met RBWC

"Landen over de hele wereld hebben te maken met de nasleep van de COVID-19 pandemie. Dit is precies het moment waarop een nieuwe economische visie en een krachtig overheidsinstrument nodig het meest nodig zijn," aldus Zheng. "TCSA leidt de tweede datarevolutie door een kern te bouwen voor de wereld van data – 'algoritmische eenheden', die de logica van het dataverkeer verbeteren tot een hoger niveau van causale AI-logica. Door deze transformatie zullen data uiteindelijk menselijke beschavingen ondersteunen op de diepste niveaus van sociale interactie door het meten van real-time vraag en aanbod van geld, en door innovatie in nationaal beleid, sociale stelsels en bestuursmechanismen. Elke overheid krijgt een op maat gemaakte algorithmische AI-machine met fantastische mogelijkheden voor financieel en economisch toezicht, waardoor overheidsmiddelen op precies de juiste locatie in het land kunnen worden toegewezen."

TCSA's innovatieve "Sovereign Asset Currency" [overheidsvaluta, vert.] zal fundamentele verandering brengen in het huidige systeem van "Sovereign Credit Currency" [overheidskrediet, vert]. Op basis van nieuwe economische en monetaire theorieën zal het Sovereign Asset Currency AI-systeem de tekortkomingen beperken van de traditionele financiële risico's die Sovereign Credit Currency met zich meebrengt op de langere termijn.

Zelfs voordat dit interessante samenwerkingsverband van start ging, ontving CSA al enorme steun van academici en overheidsfunctionarissen over de hele wereld. RBWC, dat dezelfde visie deelt, is ook actief als invloedrijke internationale non-profit organisatie, die centrale banken helpt hun mondiale financiële architectuur en valutasysteem opnieuw te definiëren.

Het partnerschap tussen TCSA en RBWC komt temidden van een fundamentele verschuiving die over de hele wereld plaatsvindt nu steeds meer landen begrijpen dat er dringend behoefte is aan AI-valutasystemen die zorgen voor transparante, duurzame maatschappelijke en economische ontwikkeling. In de toekomst zullen RBWC en TCSA samen de uitrol van webinars verzorgen met als onderwerp "The Foundation of Digital Currency: Creating a Sovereign Asset Currency System". Meer oplossingen zullen worden geïntroduceerd tijdens de jaarlijkse Dialogue of Continents conferentie voor centrale bankiers in oktober 2020.

