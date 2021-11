Eerste tentoonstelling door jonge outsider schilder Orsten Groom in Galerie Templon

PARIJS, 11 nov. 2021 /PRNewswire/ -- Dit seizoen presenteert Galerie Templon voor het eerst het werk van jonge non-conformistische schilder van Russisch-Poolse afkomst: Orsten Groom. Via een reeks doeken die even spectaculair als niet-classificeerbaar zijn biedt het werk een gutturale, ongebruikelijke interpretatie van geschiedenis via het iconoclastisch prisma van beelden.

SIEG MHUND KALUMNIATOR omvat een evoluerende reeks van grote doeken, zoals muurschilderingen, die zich richten op Freud en Moses, alsook een onwaarschijnlijke hondenwoordspeling. "Door de kracht van het schilderen wordt de hele geschiedenis opgenomen", zei Orsten Groom, "En wordt dit op een vrij tragische, groteske manier behandeld. De schilderijen zijn geen commentaren noch illustaties, maar een principe van "niet-psychoanalytische" regulering".

Orsten Groom beschrijft zijn werkwijze als "posthistorische holenkunst" door het samenvoegen van iconografische referenties, van Egyptische bas-reliëfs tot Andy Warhol.

"De reeks is een samenvatting van 5000 jaar geschiedenis van verboden, verbannen beelden", legde hij uit. "de startpunten, de wetten van Egyptische bas-reliëf en de definitie van Freudiaanse hallucinatie die twee belangrijke stakes zijn om dit carnaval op een extreem vlakke manier te behandelen, maar die de tentoonstelling ook voorstelt om te ontdekken met een 3D-bril".

Op het werk verweeft hij zijn uitbundige composities met effecten die gecreëerd zijn door superpositie en perspectief, waardoor complexe en onverwachte connecties op werken worden onthuld. "Wanneer het werk klaar is", zei hij, "verwerpt het me en verlies ik mijn predicaat. Het behoort tot de wereld van schilderijen en tot de volledig onpersoonlijke kracht van het schilderen".

Enkele foto's van de tentoonstelling:

https://www.templon.com/new/exhibition.php?la=en&show_id=691&display_work=1

Orsten Groom, « SIEG MHUND KALUMNIATOR »

Galerie Templon, 13A rue Veydt, 1060, Brussel

dinsdag – zaterdag: 11.00 tot 18.00 u.

Tot 23 december 2021

https://www.templon.com

