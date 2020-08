Efficace et éprouvé : les agents de santé communautaire peuvent contribuer à la santé et à l'équité pendant une pandémie et au-delà

WASHINGTON, 14 août 2020 /PRNewswire/ -- Les analyses de comptes-rendus et de données de New Orb Media sur les taux de mortalité infantile dans 160 pays révèlent le rôle polyvalent et abordable que jouent les agents de santé communautaire (ASC) dans l'amélioration de la santé communautaire.

Un nouveau modèle mondial met en lumière des alternatives surprenantes

Le nouveau modèle statistique d'Orb Media compare le taux de mortalité infantile réel d'un pays par rapport à son taux « attendu » en se basant sur des facteurs d'infrastructure financière et sanitaire.

En examinant les pratiques des pays aux valeurs aberrantes, Orb a identifié le rôle mondial que les ASC peuvent jouer pour rendre la société plus équitable et plus saine.

Les ASC, un soutien sanitaire sous-estimé

Les agents de santé communautaires sont des personnes issues des communautés locales qui sont recrutées par leurs pairs, le gouvernement, des organisations à but non lucratif et/ou des ONG pour fournir des services de santé vitaux à ceux qui pourraient autrement ne pas en avoir. En peu de temps, ils peuvent être mobilisés pour répondre aux besoins les plus urgents de leur communauté et sont extrêmement efficaces pour atteindre les populations mal desservies.

Un déploiement flexible face au COVID-19

Les recherches d'Orb Media montrent que les ASC sont adaptables et compétents pour fournir à la fois des services de santé mentale et un soutien comportemental, ce qui appelle à un débat mondial sur la meilleure façon de les déployer aujourd'hui pour gérer efficacement la pandémie du COVID-19.

Le principal avantage des ASC est qu'ils proviennent des communautés auxquelles ils offrent des services et qu'ils sont dotés d'une capacité inégalée à comprendre les défis auxquels leurs patients sont confrontés. Ils sont équipés pour écouter et éduquer les personnes auxquelles ils offrent des services d'une manière qui dépasse les capacités d'une personne extérieure bien informée.

Ces programmes offrent la possibilité de déployer et d'améliorer continuellement les services aux populations mal desservies, telles que les communautés d'immigrants et de migrants, dans les pays dont les systèmes de santé officiels présentent encore des lacunes en matière de soins.

Consultez le rapport complet sur Orbmedia.org.

Orb Media est heureux de publier cette histoire aux côtés des membres du réseau Orb Media Network, un groupe de médias de mise sur agenda mondiaux qui, ensemble, touchent des centaines de millions de personnes dans le monde entier et qui comprend la BBC, CBC, Die Zeit, SVT, Tempo.co, YLE, Dhaka Tribune, Folha de S.Paulo, The Hindu, Jagran New Media, The Express Tribune et d'autres.

À propos d'Orb Media

Orb Media déniche des idées sur la façon dont notre monde peut forger un avenir plus durable. Nous utilisons le métier journalistique, l'analyse des données et les réseaux pour transformer les questions mondiales à long terme de durabilité sociale et environnementale en informations exploitables à l'échelle locale.

