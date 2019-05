Efficient Robotics lance une technologie de plateforme microfluidique commerciale entièrement automatisée capable de passer au crible en un seul jour des millions de biomolécules et de cellules

La technologie révolutionne le processus de criblage à très haut débit pour l'optimisation des enzymes, des anticorps, des protéines, des souches microbiennes et des cellules de mammifères

STUTTGART, Allemagne, DES MOINES, Iowa et SANTA BARBARA, Californie, 31 mai 2019 /PRNewswire/ -- La communauté mondiale de la recherche et du développement en biotechnologie dispose désormais d'une plateforme microfluidique révolutionnaire qui transforme totalement le processus de criblage à très haut débit pour l'optimisation des enzymes, des anticorps, des protéines, des souches microbiennes et des cellules de mammifères. Efficient Robotics GmbH a annoncé la commercialisation de son poste de travail de criblage Nano-Titer-Pipe (NTP) pour le criblage et l'optimisation de millions de biomolécules et de cellules en heures et jours, par opposition aux technologies conventionnelles qui prennent des semaines et même des mois. L'époque où l'industrie de la biotechnologie devait compter uniquement sur la technologie de criblage « à bras robotique » conventionnelle est révolue. Le poste de travail de criblage NTP d'Efficient Robotics GmbH est plus rapide et plus rentable que les technologies conventionnelles.