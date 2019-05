Efficient Robotics stellt kommerzielle Mikrofluidik-Plattform für das vollautomatisierte Screening mehrerer Millionen Biomoleküle und Zellen am Tag vor

Die Efficient Robotics GmbH zielt mit der Entwicklung auf die globalen Biochemie-Märkte. Dabei verzeichnet das Unternehmen ein besonderes kommerzielles Interesse aus dem Biotechnologiesektor in Europa und den USA. „Die schiere Geschwindigkeit der NTP-Screening-Workstation reduziert Entwicklungszeiten zur Optimierung von Zellen und Biomolekülen von Monaten auf Tage und mit ihren niedrigen Anschaffungskosten bietet sie eine sehr attraktive Technologielösung für Anwendungen der Directed Evolution, Stamm- und Zelllinienentwicklung sowie vielen weiteren biochemischen Screening-Prozessen", sagte Martin Mitchell, Director of Global Sales and Marketing.

Efficient Robotics GmbH ist ein führendes Unternehmen für die Entwicklung, Produktion und Kommerzialisierung von automatisierten Mikrofluidik-Systemen für die Branchen Pharmazeutik, Biotechnologie und Chemie. Der internationale Vertrieb der NTP-Screening-Workstation ist gestartet. Weitere Informationen einschließlich eines Technologie-Videos finden Sie unter www.efficient-robotics.com/video.

