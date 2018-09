Effortel, een van 's werelds toonaangevende mondiale MVNE's, selecteert JUNO Software voor de ontwikkeling van zijn realtime communicatie-softwareplatform

BOEKAREST, Roemenië, September 13, 2018 /PRNewswire/ --

Effortel, de bekroonde mondiale MVNE [Mobiele Virtuele Netwerk Enabler], heeft JUNO Software SRL gekozen om een aangepast platform voor softwarecommunicatie te ontwikkelen en implementeren.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/743187/Juno_Software_Logo.jpg )





De reikwijdte van het platform is om realtime inkomsten uit mobiele diensten mogelijk te maken, om de huidige verouderde oplossing te vervangen zodat flexibiliteit en verdere naadloze ontwikkeling mogelijk wordt. Het nieuwe platform zal Effortel in staat stellen om snel nieuwe zakelijke aanbiedingen te implementeren binnen spraak-, berichten- en mobiele datadiensten en om nieuwe inkomstenstromen te openen voor hun MVNO-klanten.

Effortel is een van de snelst groeiende MVNE's in de wereld en zijn kracht is het gevolg van een zeer ervaren en bekwaam team van telecom-professionals. JUNO Software SRL is een professionele dienstverlener die een ervaren en zeer gemotiveerd team van specialisten verenigt in het hoofdkantoor in Oost-Europa. De overeenkomst tussen de twee bedrijven weerspiegelt een bedrijfslandschap dat steeds meer concurrentie ondervindt, en waar groei direct gekoppeld is aan innovatie om voortdurend nieuwe mogelijkheden aan de klant te kunnen bieden.

JUNO Software, samen met Effortel, heeft reeds de projectvereisten gedefinieerd en geëvalueerd. De softwaretoepassingen voor het platform worden op dit moment ontwikkeld en Effortel verwacht dat het, tegen het einde van het jaar, volledig zal kunnen profiteren van de nieuwe functionaliteiten.

"Wij zijn van mening dat het bieden van uitstekende dienstverlening aan alle klanten, het beste concurrentievoordeel is dat een bedrijf kan hebben," aldus Arkadi Panitch, CEO en oprichter van Effortel. "Dit houdt in dat we altijd zeer grondig zijn bij het selecteren van onze partners. JUNO Software heeft ons overtuigd door hun perfect passende mix van expertise in de telecomsector, flexibiliteit en kostenefficiëntie. De teams individuele portefeuille is indrukwekkend, en we kijken echt uit naar het eindproduct - voor maximale voordelen voor onze klanten."

"Door strategische investeringen te doen in de volgende generatie software-architectuur voor realtime beheer van spraak-, berichten- en mobiele datadiensten, zal Effortel beter toegerust zijn om innovatie te leveren aan zijn MVNO-klantenbestand," aldus Mihnea Teodorescu, CEO & oprichter van JUNO Software. "Onze oplossingen leveren de basis die elke operator nodig heeft om in de komende jaren flexibel te blijven. We hanteren een gestructureerde aanpak om aan de behoeften van de klant te voldoen en wanneer we een oplossing voorstellen, denken we altijd vooruit en houden we rekening met het grote geheel. Effortel is een geweldig bedrijf en we zijn trots dat we samen met hen kunnen innoveren."

Over Effortel

Effortel is de enige MVNE in de wereld die een gecentraliseerde realtime IN- en BSS (intelligent netwerk)-systeem geïmplementeerd heeft en gebruikt. Het is momenteel geïntegreerd met zes mobiele exploitanten in drie continenten en vijf landen (België, Italië, Rusland, Taiwan, en Kenia).

Momenteel beheert Effortel meerdere MVNO's on zijn platforms - drie MVNO's in samenwerking met Carrefour (Carrefour Mobile België, Carrefour Uno Mobile Italië en Carrefour Telecom Taiwan), en het levert ook MVNE-diensten aan Daily Telecom, Optima, Taza Mobile, Total en Vodafone in Italië, VOO in België, Equitel in Kenia, alsmede TTK Mobile in Rusland op het Tele2 Rusland-netwerk. Verschillende andere MVNO's waaronder Carrefour Mova (Polen), FM Group (Polen), Samatel (Sultanaat Oman), Vodafone Malta, Bakcell (Azerbeidzjan) en Vodafone Bladna in Italië worden mogelijk gemaakt door Effortel.

Effortel beheert bijna vijf miljoen abonnees voor 11 MVNO's op zijn platform.

Effortel is een toonaangevende MVNO-consultant met topklanten zoals Globe (Filipijnen), Israel Post, Alon Group (Israël), en Eagle Mobile (Albanië).

Ga voor meer informatie en contactgegevens, naar Effortel op http://www.Effortel.com.

Over JUNO Software

JUNO Software is een professioneel dienstverlenend bedrijf, gericht op het leveren van diensten voor de ontwikkeling van communicatiesoftware, systeemintegratie en consultancy voor MNO's, MVNO's en wereldwijde ondernemingen. Het bedrijf, opgericht in 2016, beschikt over een zeer professioneel team met ruime ervaring in het samenwerken met grote internationale bedrijven door middel van een verscheidenheid aan technologieën. JUNO Software is toegewijd om de sector te voorzien van innovatie door middel van een open architectuurbenadering en door strategische partnerschappen met de toonaangevende telecombedrijven.

Ga voor meer informatie over JUNO Software naar http://www.juno-software.com. U kunt ons ook volgen op Twitter @juno_software.