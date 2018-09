Effortel, l'un des plus grands MVNE au monde, choisit JUNO Software pour développer sa plateforme logicielle de communication en temps réel

BUCAREST, Roumanie, September 13, 2018 /PRNewswire/ --

Effortel, le MVNE international primé, a choisi JUNO Software SRL pour développer et mettre en œuvre une plateforme de communication logicielle personnalisée.

Le but de la plateforme est de permettre une monétisation en temps réel des services mobiles, remplaçant la solution existante afin d'apporter plus de flexibilité et de poursuivre un développement harmonieux. La nouvelle plateforme permettra à Effortel d'implémenter rapidement de nouvelles offres commerciales dans le domaine des services vocaux, de messagerie et de données mobiles, et de créer de nouvelles sources de revenus pour ses clients MVNO.

Effortel fait partie des MVNE à la croissance la plus rapide dans le monde, et sa force repose sur son équipe particulièrement expérimentée et compétente de professionnels des télécommunications. JUNO Software SRL est un prestataire de services professionnels basé en Europe de l'Est qui se compose d'une équipe de spécialistes chevronnés et déterminés. L'accord entre les deux sociétés est le reflet d'un secteur de plus en plus concurrentiel dans lequel la croissance est directement liée à l'innovation et à l'apport continu de nouvelles capacités aux clients.

JUNO Software, en collaboration avec Effortel, a déjà défini et évalué les exigences du projet. Des applications logicielles de la plateforme sont en cours de développement et d'ici la fin de l'année, Effortel prévoit de tirer pleinement profit des nouvelles fonctionnalités.

« Nous considérons que le meilleur avantage concurrentiel qu'une entreprise puisse avoir est tout simplement d'offrir des services d'excellente qualité à tous ses clients », a déclaré Arkadi Panitch, PDG et fondateur d'Effortel. « Cela implique que nous soyons toujours rigoureux dans la sélection de nos prestataires de services partenaires. JUNO Software nous a convaincu par sa combinaison parfaitement adaptée d'expertise dans le secteur des télécoms, de flexibilité et de rentabilité. Le portefeuille individuel de l'équipe est impressionnant, et nous attendons vraiment avec impatience le produit final - pour le plus grand bénéfice de nos clients. »

« En faisant des investissements stratégiques dans une architecture logicielle de nouvelle génération pour le contrôle en temps réel des services vocaux, de messagerie et de données mobiles, Effortel sera mieux équipée pour apporter des innovations à sa clientèle de MVNO », a déclaré Mihnea Teodorescu, PDG et fondateur de JUNO Software. « Nos solutions fournissent la base dont chaque opérateur aura besoin pour rester agile au cours des années à venir. Nous employons une approche structurée pour répondre aux besoins du client, et lorsque nous proposons une solution, nous songeons toujours à l'avenir et nous tenons compte de la situation dans son ensemble. Effortel est une société exceptionnelle, et nous sommes fiers de pouvoir innover dans ce domaine en collaboration avec elle. »

À propos d'Effortel

Effortel est le seul MVNE au monde qui a déployé et exploite un système IN et BSS (réseau intelligent) centralisé en temps réel. Celui-ci est actuellement intégré par six opérateurs mobiles sur trois continents et cinq pays (Belgique, Italie, Russie, Taïwan et Kenya).

À l'heure actuelle, Effortel gère plusieurs MVNO sur ses plateformes, notamment trois MVNO en collaboration avec Carrefour (Carrefour Mobile Belgique, Carrefour Uno Mobile Italie et Carrefour Telecom Taïwan), mais fournit également des services MVNO à Daily Telecom, Optima, Taza Mobile, Total et Vodafone en Italie, VOO en Belgique, Equitel au Kenya ainsi qu'à TTK Mobile en Russie sur le réseau Tele2 Russia. Plusieurs autres MVNO tels que Carrefour Mova (Pologne), FM Group (Pologne), Samatel (Oman), Vodafone Malte, Bakcell (Azerbaïdjan) et Vodafone Bladna en Italie bénéficient également des services d'Effortel.

Au total, Effortel gère près de cinq millions d'abonnés à travers 11 MVNO sur sa plateforme.

Effortel est une importante société de conseil aux MVNO auprès de clients de premier plan tels que Globe (Philippines), Israel Post, Alon Group (Israël) et Eagle Mobile (Albanie).

Pour obtenir plus d'informations et retrouver les coordonnées de l'entreprise, rendez-vous sur http://www.effortel.com.

À propos de JUNO Software

JUNO Software est une société de services professionnels qui offre principalement des services de développement logiciel dans le secteur des communications, ainsi que des services d'intégration système et de conseil aux MNO, MVNO et autres entreprises internationales. Fondée en 2016, la société se compose d'une équipe hautement professionnelle et habituée à travailler avec de grandes entreprises internationales à travers une multitude de technologies. JUNO Software s'engage à innover dans le secteur grâce à une approche d'architecture ouverte et à l'établissement de partenariats stratégiques avec les plus grandes entreprises du secteur des télécoms.

Pour en savoir plus sur JUNO Software, rendez-vous sur http://www.juno-software.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @juno_software.