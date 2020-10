Eficiência da célula HJT da Jinergy deve chegar a 24,2% até o final de 2020

XANGAI, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- No dia 27 de outubro, o Dr. Liyou Yang, gerente geral da Jinneng Clean Energy Technology Ltd (a "Jinergy"), fabricante de PV com base na tecnologia sediado na China, fez um discurso intitulado: Progresso na produção em grande escala de HJT pela Jinergy na PV CellTech 2020, organizada pela Solar Media.

Impulsionada pela paridade da rede, a célula solar está enfrentando redução de custos e aprimoramento da eficiência. A tecnologia HJT (Heterojunção) tornou-se uma das tecnologias celulares da próxima geração com mais potencial devido à alta eficiência, sem LID e processo mais curto. Registra-se que quase 10 GW de capacidade de células HJT foram gradualmente colocados em construção na China. Com o controle dos equipamentos e materiais HJT, cada vez mais fabricantes de PV se uniram à produção em grande escala da tecnologia HJT.

No discurso, o Dr. YANG mencionou que a Jinergy é uma das empresas líderes na promoção da produção em grande escala da tecnologia HJT. A eficiência média das células HJT da Jinergy atingiu 23,95% e espera-se que chegue a 24,2% até o final de 2020. Além disso, a fase II do projeto HJT de 100 MW da Jinergy entrou em operação no final de junho deste ano. Implementando M6 wafer, MBB, bem como tecnologia de meio corte, a saída de potência bifacial do módulo HJT da nova geração pode chegar a 570 W.

A Jinergy é um dos primeiros fabricantes de PV a comercializar módulos HJT na China. O módulo HJT da Jinergy recebeu o primeiro novo certificado IEC do mundo e também está listado no DEWA e JPAC.

De acordo com o Dr. Yang, a Jinergy também está estudando a possibilidade de combinar HJT com perovskita e IBC. "A Jinergy continuará a investir em P&D para tecnologias de ponta e contribuir para o mercado global de energia renovável com os produtos mais avançados e confiáveis," disse o Dr. Yang.

A Jinergy, um fabricante estatal de PV líder e fornecedora de energia limpa sediada na China, segue a estratégia de iteração de tecnologia e implementou três gerações de tecnologia de ponta, ou seja, policristalino, PERC monocristalino e HJT.

A Jinergy tem capacidade de produção de 2 GW no total para módulos policristalinos, PERC monocristalinos e HJT. Em 2017, a Jinergy comercializou produtos HJT de alta eficiência.

