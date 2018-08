Egencia® Analytics Studio: Det eneste værktøj til datavisualisering, som er skræddersyet til erhvervsrejser

En løsning ud over det sædvanlige, der hjælper jer med at præsentere og evaluere jeres rejseløsninger

KØBENHAVN, Danmark, den 13. august 2018 /PRNewswire/ -- Det førende erhvervsrejsebureau Egencia® offentliggør lanceringen af Egencia Analytics Studio, et analyse- og visualiseringsværktøj, som skal hjælpe virksomheder med at få bedre udbytte af data relateret til deres rejseløsning. Rejseansvarlige kan udforske data visuelt, få indblik i flere detaljer, finde nye besparelsesmuligheder og optimere deres rejseløsning på tværs af både flyrejser, togrejser, hotelophold og biludlejning.

"Vi lever i en verden, hvor data findes over alt, men data er kun anvendelige, hvis de kan give handlingsrettet indsigt," siger Alex Kaluzny, CTO, Egencia. "At forstå data og bruge det til at træffe fordelagtige beslutninger er kun begyndelsen. Vi fortsætter med at udvikle Egencias Analytics Studio, så vores kunder kan drage fordel af prædiktive analyser."

Virksomheder skal være datadrevne for at kunne forblive konkurrencedygtige. De nuværende rapporteringssystemer, som tilbydes af erhvervsrejseudbydere, kræver ofte timevis af manuelt arbejde med søgen efter filer og sammensætning af offline og online data. Derudover har rejseansvarlige ofte brug for hjælp fra dataspecialister for at kunne skabe et omfattende overblik. Egencias Analytics Studio tilbyder et samlet overblik gennem visuelle præsentationer og tilpassede widgets med adskillige funktioner og filtre, såsom muligheden for at visualisere effekten af forhåndskøb set i sammenhæng med rejsepolitikken og rejsetyper (udenrigs, indenrigs osv.).

Rejseansvarlige kan således skabe pålidelige rapporter og oversigter, som kan præsenteres for virksomhedens økonomi-, indkøbs-, og HR-afdelinger. Med disse oplysninger kan rejseansvarlige besvare spørgsmål hurtigt og præcist og dermed give proaktive oplæg til beslutninger.

Se Egencias Analytics Studio i brug ved dette års GBTA-kongres i San Diego (stand 1434) den 13.-15. august, eller gå til Egencia.

Om Egencia



Egencia sørger for, at hver enkelt rejse tæller, både for de rejsende og for de rejseansvarlige i virksomheden. Med branchens førende teknologiplatform gør Egencia processen med at planlægge, bestille og administrere erhvervsrejser let og enkel. Med adgang til aktuelle data om brugeradfærd er virksomheder i stand til proaktivt at træffe velbegrundede beslutninger, der både imødekommer de rejsendes præferencer og bidrager til efterlevelse af rejsepolitikken. Erfarne rejsekonsulenter sidder klar til at hjælpe undervejs, når som helst og hvor som helst. Egencia udbyder sine løsninger til små, mellemstore og multinationale virksomheder i mere end 60 lande. For at få flere oplysninger om Egencia kan du besøge www.egencia.dk eller følge os på Twitter eller LinkedIn. Du kan også holde dig opdateret på vores blog.

© 2018 Egencia LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Egencia og Egencia-logoet er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Expedia, Inc. i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729497/Egencia_Logo.jpg

Related Links

http://www.egencia.dk