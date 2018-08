Egencia Analytics Studio : le seul outil de « data visualisation » dédié au voyage d'affaires

Une solution qui va au-delà du simple reporting et fait enfin parler tous les indicateurs de performance de votre programme voyages

PARIS, le 13 août 2018 /PRNewswire/ -- Egencia®, l'un des leaders mondiaux de la gestion des voyages d'affaires (TMC), annonce le lancement d'Egencia Analytics Studio, une plateforme de visualisation et d'analyse de données optimisée pour aider les entreprises à mieux comprendre les liens de cause à effets qui impactent la performance de leur leur programme voyages. Les Travel Managers peuvent ainsi explorer des données visuellement et revoir leurs analyses sous un autre angle pour identifier de nouvelles sources d'économies et optimiser toutes leurs dépenses voyages (transport, hébergement, etc.).

« Nous vivons dans un monde où les données sont omniprésentes mais elles ne sont utiles que lorsqu'elles sont transformées en informations exploitables », déclare Alex Kaluzny, CTO d'Egencia. « Comprendre les données et s'en servir pour prendre des décisions en faveur de votre entreprise n'est que le début, c'est pourquoi nous continuons de faire évoluer Egencia Analytics Studio pour apporter la puissance de l'analyse prédictive à nos clients. »

Toute entreprise qui souhaite rester compétitive a besoin de s'appuyer sur les données. Toutefois, les systèmes de reporting actuels obligent les Travel Managers à passer plusieurs heures à rechercher, dans de multiples fichiers, des rangées de données en ligne et hors ligne, pour les fusionner et enfin obtenir des informations exploitables. Une tâche souvent effectuée avec l'assistance de data-scientists.

Avec Egencia Analytics Studio, les données sont directement consolidées sous forme visuels. Grâce à des widgets personnalisables avec différents angles et filtres, il est par exemple possible de visualiser si les achats anticipés ont un lien avec les règles de la politique voyages ou la typologie de voyage (international, national, transfrontalier, etc.).

Ainsi, les Travel Managers peuvent créer des rapports et tableaux de bord pertinents à communiquer aux services internes des finances, des achats et des ressources humaines de leur entreprise. Etant désormais suffisamment informés pour répondre rapidement et précisément aux questions, les Travel Managers sont en mesure d'accroître leur impact sur leur entreprise.

Pour assister à une démo d'Egencia Analytics Studio, rendez-nous visite stand 1434 au salon GBTA San Diego du 13 au 15 août, ou rendez-vous sur cette page.

